Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Rực rỡ miền di sản”.

Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Vẻ đẹp Việt Nam” tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tại Sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, triển lãm ảnh nghệ thuật “Vẻ đẹp Việt Nam” giới thiệu 80 tác phẩm khắc họa thiên nhiên, đất nước, con người và bản sắc văn hóa các vùng miền. Cùng với đó, không gian trưng bày “Rực rỡ miền di sản” mang đến cho công chúng 66 bức ảnh cùng 520 bản sách, báo, tài liệu, ấn phẩm về văn hóa và di sản.

Không chỉ tham quan, triển lãm, người dân và du khách còn được trực tiếp trải nghiệm nhiều nét sinh hoạt văn hóa truyền thống như nặn tò he, xay ngô làm mèn mén, giã bánh dày...

Người dân cùng du khách tái hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay của dân tộc Lào tại ngày hội

Tại Bảo tàng Điện Biên Phủ, các hoạt động trình diễn và thực hành di sản văn hóa phi vật thể thu hút sự quan tâm của công chúng. Nổi bật là nghi lễ buộc chỉ cổ tay của dân tộc Lào, nghệ thuật khèn Mông, múa dân gian của dân tộc Thái và Khơ Mú.

Thông qua các hoạt động này, người dân và du khách hiểu thêm về đời sống tinh thần, phong tục và bản sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Người dân, du khách hào hứng với trải nghiệm múa dân gian của dân tộc Thái tại Điện Biên

Chuỗi hoạt động là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống; đồng thời tăng cường giao lưu, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Điện Biên, khơi dậy trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền bản sắc văn hóa, phát huy văn hóa như một nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.