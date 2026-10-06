Điện Biên đưa 123 dự án vào danh mục ưu tiên kêu gọi đầu tư

Theo kế hoạch, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông-Pha-Bang (Lào) dự kiến diễn ra từ ngày 17-19/10/2026.

Ngày 17/10, tỉnh Điện Biên dự kiến đón các đoàn đại biểu trong nước, quốc tế và khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026.

Ngày 18/10, các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ được tổ chức thành 3 đoàn khảo sát thực địa một số dự án kêu gọi đầu tư, tập trung vào các nhóm lĩnh vực gồm hạ tầng đô thị - khu, cụm công nghiệp - logistics; du lịch - dịch vụ - nghỉ dưỡng; nông nghiệp - chăn nuôi - chế biến.

Phiên toàn thể dự kiến diễn ra ngày 19/10 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên, với khoảng 600 đại biểu, trong đó khoảng 420 đại biểu chính thức.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông-Pha-Bang (Lào) dự kiến diễn ra từ ngày 17-19/10/2026.

123 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư

Theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 30/1/2026 của UBND tỉnh Điện Biên, địa phương công bố danh mục 123 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030.

Danh mục được phân bổ ở nhiều lĩnh vực, gồm 30 dự án nông nghiệp, 5 dự án lâm nghiệp, 35 dự án công nghiệp - chế biến, chế tạo, 3 dự án điện và năng lượng, 24 dự án văn hóa - du lịch - dịch vụ - thể thao, 1 dự án hạ tầng kỹ thuật, 19 dự án đô thị - bất động sản và 6 dự án thương mại - logistics.

Đáng chú ý, nhóm đô thị - bất động sản có quy mô vốn dự kiến lớn nhất với 19 dự án, tổng diện tích khoảng 5.974,74 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 67.482 tỷ đồng.

Các dự án tập trung tại khu vực Điện Biên Phủ và vùng phụ cận như Hồ Pá Khoang, Thanh Yên, Thanh Nưa. Một số dự án có quy mô vốn dự kiến từ 5.000-10.000 tỷ đồng, diện tích từ hàng trăm đến hàng nghìn hecta.

Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh Điện Biên chưa công bố cụ thể dự án nào trong danh mục 123 dự án sẽ được đưa vào chương trình khảo sát thực địa của các đoàn nhà đầu tư ngày 18/10.

Nhiều dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Trong lĩnh vực du lịch, đáng chú ý là Khu du lịch quốc tế Việt - Lào - Trung (A Pa Chải) tại xã Sín Thầu.

Theo tài liệu giới thiệu dự án của Sở Xây dựng Điện Biên, dự án có diện tích khoảng 500 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 5.000 tỷ đồng, được chia thành hai dự án thành phần, trong đó có hạng mục sân golf.

A Pa Chải nằm tại khu vực ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, được định hướng phát triển các loại hình du lịch biên giới, du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ.

Cùng quy mô vốn dự kiến 5.000 tỷ đồng là Khu du lịch Tủa Chùa tại xã Sáng Nhè, với diện tích khoảng 1.000 ha.

Trong lĩnh vực năng lượng, Dự án Thủy điện tích năng Điện Biên 3 giai đoạn 1 có công suất dự kiến 400 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng.

Danh mục cũng có các dự án điện sinh khối tại Mường Nhé và Mường Ảng, công suất dự kiến từ 30-55 MW, tổng vốn đầu tư từng dự án khoảng 1.527-2.800 tỷ đồng.

Đối với thương mại - logistics, Điện Biên có 6 dự án, tổng diện tích khoảng 25 ha, tổng vốn dự kiến khoảng 645 tỷ đồng. Các dự án tập trung tại khu vực Cửa khẩu Tây Trang, Cửa khẩu Huổi Puốc, A Pa Chải và một số đầu mối logistics nội tỉnh.

Việc chuẩn bị danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư được thực hiện trong bối cảnh Điện Biên hướng tới tăng cường kết nối thương mại, đầu tư với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và khu vực Bắc Lào, đồng thời mở rộng dư địa thu hút nguồn lực cho phát triển hạ tầng, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và logistics.