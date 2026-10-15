Điện Biên điều động nhiều cán bộ chủ chốt các sở, ngành về xã

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ Điện Biên và lãnh đạo xã Mường Tùng tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Minh Hồng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển, điều động nhận nhiệm vụ tại xã. (Ảnh: MƯỜNG TÙNG)

Cụ thể, tại Quyết định số 1387-QĐ/TU ngày 1/10/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc luân chuyển, chỉ định đồng chí Vũ Minh Hồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Điện Biên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Tùng và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Tùng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Quyết định số 1386-QĐ/TU, ngày 1/10/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên quyết định điều động, chỉ định đồng chí Vũ Mạnh Hà, Trưởng Phòng Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Na Sang, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo xã Na Sang tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Mạnh Hà. (Ảnh: NA SANG)

Tại Quyết định số 1378-QĐ-TU ngày 1/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên quyết định điều động, chỉ định đồng chí Phạm Sóng Hoàng Long, Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính Điện Biên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tuần Giáo tặng hoa, chúc mừng đồng chí Phạm Sóng Hoàng Long. (Ảnh: BÍCH HẠNH)

Căn cứ quy chế hoạt động, chiều 14/10, Hội đồng nhân dân xã Tuần Giáo đã bầu đồng chí Phạm Sóng Hoàng Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuần Giáo, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, vào tháng 8/2026, Điện Biên đã điều động, tăng cường 8 công chức, 22 viên chức từ các ban, sở, ngành (cấp tỉnh) về hỗ trợ cấp xã thực hiện nhiệm vụ.