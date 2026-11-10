Điện Biên diễn tập chữa cháy, cứu nạn với hơn 300 người

Đây là tình huống giả định trong chương trình diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Điện Biên năm 2026, tổ chức sáng 10/11 tại Nhà máy Xi măng Điện Biên.

Đại biểu tham dự chương trình diễn tập.

Tham gia diễn tập có hơn 300 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng liên quan, cùng hàng trăm phương tiện, thiết bị kỹ thuật và công cụ hỗ trợ. Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và Công an tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Chương trình diễn tập gồm hai phần: vận hành cơ chế chỉ huy, điều hành và thực hành diễn tập thực binh. Trong đó, tình huống thực binh được xây dựng với mức độ nguy hiểm cao, đòi hỏi sự phối hợp khẩn trương, chính xác giữa nhiều lực lượng.

Theo giả định, khoảng 8h, tại khu vực đóng bao và xuất xi măng xảy ra va chạm giữa xe tải chở hàng với xe đầu kéo rơ moóc đang đỗ chờ bốc xếp. Vụ va chạm gây cháy lớn, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, khói đen bao phủ khu vực, đe dọa lan sang các phương tiện và hạng mục lân cận. Đặc biệt, khoảng 100 người bị mắc kẹt hoặc bị thương, cần được cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở chữa cháy.

Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy cơ sở, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các lực lượng ứng cứu khác khẩn trương xuất xe, cơ động đến hiện trường. Các mũi chữa cháy nhanh chóng tiếp cận khu vực cháy, phun nước, triển khai đội hình khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan. Song song với đó, các tổ cứu nạn, cứu hộ khẩn trương tìm kiếm, tiếp cận và đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm; tổ chức sơ tán người, di chuyển tài sản, thiết lập khu vực an toàn và phối hợp cấp cứu người bị thương.

Lực lượng chữa cháy giải cứu người từ trên cao.

Các lực lượng, phương tiện được huy động và triển khai theo nhiệm vụ đã phân công. Các phương án được vận hành liên tục, khẩn trương, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ huy và phối hợp tác chiến. Tình huống đặt ra yêu cầu cao về tốc độ xử lý, khả năng phán đoán, tổ chức cứu người và kiểm soát đám cháy, qua đó đánh giá thực chất năng lực ứng phó của các lực lượng khi xảy ra sự cố cháy, nổ quy mô lớn.

Lực lượng quân đội tham gia chữa cháy.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, đồng chí Lò Văn Cương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tham gia; đồng thời yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, thường xuyên luyện tập phương án, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra.

Ghi nhận thành tích trong công tác chuẩn bị và tham gia diễn tập, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 16 cá nhân.

Lực lượng Quân đội và Công an cùng tham gia chữa cháy.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành, phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với các lực lượng liên quan; kiểm tra khả năng huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức xử lý tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”; qua đó, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các vụ cháy, nổ lớn, phức tạp, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.