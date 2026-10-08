Điện Biên đề xuất bổ sung 8.300MW vào quy hoạch điện VIII

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu kết luận cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, quy hoạch điện VIII điều chỉnh giai đoạn 2025 - 2035 phê duyệt các dự án năng lượng tỉnh Điện Biên với tổng công suất 3.691MW, gồm: Điện mặt trời 1.154MW; điện gió 1.079MW; thủy điện 495MW; tích năng 800MW; sinh khối 160MW và điện rác 3MW. Trong đó, tổng công suất giai đoạn 2025 - 2030 là 2.986MW và 704MW trong giai đoạn 2031 - 2035.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương phát biểu tại cuộc họp.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển năng lượng của tỉnh, Điện Biên đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch điện VIII điều chỉnh giai đoạn 2025 - 2035 với tổng công suất 8.302MW. Trong đó, giai đoạn 2025 - 2030 đề nghị bổ sung 2.698MW và giai đoạn 2031 - 2035 bổ sung 5.604MW. Nếu được điều chỉnh, bổ sung theo đề xuất, tổng công suất các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh trong quy hoạch điện VIII điều chỉnh sẽ đạt 11.993MW. Riêng giai đoạn 2025 - 2030 là 5.731MW; giai đoạn 2031 - 2035 là 6.261MW.

Đối với chương trình phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), tỉnh đề nghị bổ sung trong quy hoạch điện VIII điều chỉnh giai đoạn 2025 - 2030 phương án 10.000MW điện mặt trời kết hợp với 20.500MWh BESS.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tiến độ tổng hợp, đề xuất bổ sung các dự án vào quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành tập trung đánh giá tiến độ tổng hợp, đề xuất bổ sung các dự án vào quy hoạch điện VIII điều chỉnh; rà soát quỹ đất phục vụ triển khai dự án năng lượng; công tác chuẩn bị, thực hiện giải phóng mặt bằng và quỹ đất thực hiện chương trình phát triển hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng đánh giá việc tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch điện VIII điều chỉnh trong giai đoạn 2025 - 2035 phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, là cơ sở quan trọng để Điện Biên khai thác hiệu quả tiềm năng về thủy điện, điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng khác. Qua đó mở rộng không gian phát triển công nghiệp năng lượng, thu hút đầu tư và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan liên quan chủ động phối hợp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, số liệu và nội dung đề xuất, bảo đảm cơ sở thực tiễn, đúng quy định; đồng thời xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện, tránh tình trạng đề xuất dự án nhưng không bảo đảm điều kiện triển khai.