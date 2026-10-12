Điện Biên đẩy nhanh tiến độ xây dựng bản du lịch cộng đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú kết luận cuộc họp.

Theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2035, Điện Biên đặt mục tiêu xây dựng 7 bản du lịch cộng đồng gồm: Nà Sự (xã Mường Chà), A Pa Chải (xã Sín Thầu), Quan Chiêng (phường Mường Lay), bản Lồng (xã Quài Tở), Phiêng Lơi (phường Điện Biên Phủ), Che Căn (xã Mường Phăng) và Huổi Nhả (xã Mường Pồn).

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đến nay, tỉnh đã công nhận 3 điểm du lịch gồm: Nà Sự, Phiêng Lơi và Tù Lu – Tìa Ló. Một số địa phương đã tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, trải nghiệm nhằm giới thiệu bản sắc dân tộc và quảng bá điểm đến. Tuy nhiên, việc xây dựng bản du lịch cộng đồng còn gặp khó khăn. Công tác tổ chức quản lý tại một số bản chưa hoàn thiện; cơ chế phối hợp, phân chia lợi ích từ hoạt động du lịch chưa rõ ràng. Trong khi nhu cầu kinh phí đầu tư lớn, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều; các sản phẩm dịch vụ, hoạt động trải nghiệm tại một số điểm du lịch còn hạn chế.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình xây dựng bản du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện các xã, phường đã báo cáo tiến độ triển khai bản du lịch cộng đồng, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Các đại biểu cũng thống nhất những nội dung cần tập trung thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy bản sắc văn hóa và nâng cao hiệu quả tham gia của người dân.

Về nhu cầu kinh phí, xã Mường Phăng đề xuất 9,735 tỷ đồng, phường Mường Lay 2,88 tỷ đồng và xã Mường Chà 5,005 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh phát triển du lịch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Các địa phương cần rà soát kết quả thực hiện, xác định rõ những nhiệm vụ chưa hoàn thành, xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung nguồn lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bản du lịch cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú yêu cầu các địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ, phấn đấu tổ chức lễ ra mắt các bản du lịch cộng đồng theo kế hoạch. Các xã, phường chủ động quát triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm xây dựng bộ tiêu trí về bản du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo xã Sín Thầu báo cáo tình hình xây dựng bản du lịch cộng đồng trên địa bàn xã.