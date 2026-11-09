Điện Biên đẩy mạnh phát triển vùng trồng cà phê, mắc ca

Thực hiện Kế hoạch số 1850 ngày 16-3-2026 của UBND tỉnh Điện Biên về trồng cây cà phê, mắc ca và thử nghiệm mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp năm 2026, toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo báo cáo, toàn tỉnh đã trồng mới 20.268,12ha cà phê, mắc ca, đạt 168,90% kế hoạch. Trong đó, diện tích cà phê đạt 13.456,84ha, bằng 226,93% kế hoạch; mắc ca đạt 6.811,28ha, bằng 112,21% kế hoạch.

Đến nay, tổng diện tích cà phê toàn tỉnh đạt 21.859,24ha, vượt mục tiêu 20.000ha vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; diện tích mắc ca đạt 19.596,13ha. Đáng chú ý, người dân đã chủ động trồng 5.751,85ha cà phê, chiếm 42,74% diện tích cà phê trồng mới.

Công tác rà soát diện tích đất đủ điều kiện trồng cây được triển khai với 13.116,44ha đối với cà phê và 13.315,90ha đối với mắc ca. Có 14 xã tổ chức gieo ươm cây giống cà phê; 43/43 xã, phường đã lựa chọn đơn vị cung ứng, ký hợp đồng cung ứng 853.217 cây mắc ca ghép. Toàn tỉnh có 100% số xã thực hiện trồng cà phê và 42/43 xã, phường thực hiện trồng mắc ca, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Lê Văn Lương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, Kế hoạch số 1850 mới chỉ là bước khởi đầu. Trồng được nhiều cây là kết quả quan trọng, nhưng mục tiêu cao nhất là hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, bảo đảm cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, sản phẩm có chất lượng và có sự liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, mang lại thu nhập ổn định, lâu dài cho người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Lương yêu cầu các địa phương vừa tập trung chăm sóc diện tích cà phê, mắc ca đã trồng, vừa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trồng mới. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm công tác chăm sóc, bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển tốt, tránh để diện tích đã trồng không được chăm sóc hoặc chăm sóc kém, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện kế hoạch.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ những cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo để nhân rộng; đồng thời phân tích những khó khăn, hạn chế trong công tác tuyên truyền, vận động, đất đai, môi trường và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên phát biểu tham luận.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trên cơ sở kết quả hội nghị, UBND tỉnh sẽ tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2027, tập trung nguồn lực cao nhất để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, xanh, thông minh, bền vững.