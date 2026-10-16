Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Từ ngày 1/7/2025 (bắt đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp) đến 29/9, toàn tỉnh Điện Biên có 499 thủ tục hành chính đã được phân cấp, ủy quyền.

Phân cấp, ủy quyền theo hướng rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm

Trong số 499 thủ tục đã được phân cấp, ủy quyền tại Điện Biên, có 19 thủ tục được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho cấp sở, ngành;2 thủ tục được phân cấp cho cấp xã; 431 thủ tục được ủy quyền cho giám đốc sở; 19 thủ tục được ủy quyền cho cấp xã. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã ủy quyền trực tiếp cho Ủy ban nhân dân cấp xã 21 thủ tục.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: Trong số thủ tục đã thực hiện phân cấp, ủy quyền thuộc thẩm quyền của 13 ngành, lĩnh vực, gồm: tư pháp, nội vụ, tài chính, y tế, khoa học và công nghệ, nông nghiệp và môi trường, văn hóa, thể thao và du lịch, công thương, xây dựng, dân tộc và tôn giáo, giáo dục và đào tạo, thanh tra, ngoại vụ. Các ngành lĩnh vực được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền nhiều thủ tục tập trung chủ yếu, gồm: y tế, khoa học và công nghệ, nông nghiệp và môi trường; công thương, văn hóa, thể thao và du lịch…

Các thủ tục được phân cấp, ủy quyền đều theo hướng rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, gắn với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần chuyển giao thẩm quyền giải quyết công việc từ cấp tỉnh xuống cấp xã và các cơ quan chuyên môn; rút ngắn thời gian giải quyết các việc theo thủ tục nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Nội vụ Điện Biên Nguyễn Tiến Đạt cũng cho biết: Việc thực hiện phân cấp, ủy quyền khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã góp phần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; giảm việc phê duyệt ở cấp trên đối với những nội dung đã có quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình, thủ tục. Nhờ đó, cải cách hành chính được đẩy mạnh, giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sinh trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Dễ nhận thấy là việc thực hiện cơ chế "luồng xanh" trong thu hút đầu tư tại tỉnh Điện Biên thời gian qua đã và đang tạo chuyển biến, động lực bứt phá cho địa phương. Đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành danh mục 26 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 4 thủ tục cấp xã áp dụng cơ chế “luồng xanh”.

Theo đó, 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 6 sở gồm: tài chính; xây dựng; công thương; nông nghiệp và môi trường; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch được ưu tiên xử lý theo quy trình rút gọn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật nhưng giảm tối đa thời gian giải quyết. Trong đó, lĩnh vực Công thương có 6 thủ tục được áp dụng cơ chế “luồng xanh”, với thời gian giải quyết giảm tới 70%. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 2 thủ tục được áp dụng với thời gian giải quyết được cắt giảm 50%.

Sở Y tế Điện Biên có 2 thủ tục thuộc diện “luồng xanh” đều được rút ngắn tối đa 70% thời gian giải quyết. Sở Tài chính có 6 thủ tục được cắt giảm từ 60% đến hơn 82% thời gian xử lý. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và đất đai có 7 thủ tục được rút ngắn từ 43,8% đến 72,2% thời gian giải quyết, góp phần tháo gỡ một trong những điểm nghẽn lớn nhất đối với quá trình chuẩn bị đầu tư của doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý là cơ chế “luồng xanh” không chỉ dừng ở việc cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ mà còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy điều hành của chính quyền địa phương. Nếu trước đây doanh nghiệp phải chủ động theo dõi tiến độ giải quyết từng thủ tục thì nay các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp, xử lý liên thông, hạn chế tối đa việc hồ sơ phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần. Chính sự chuyển biến này đã góp phần giảm chi phí về thời gian, tài chính và cơ hội cho doanh nghiệp.

"Dù có nhiều khó khăn, biến động giá nguyên vật liệu nhưng 9 tháng qua Điện Biên vẫn có 266 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 1.766 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 43 nghìn tỷ đồng. Kết quả này cũng là một phần minh chứng cho hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, ủy quyền rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp!", đồng chí Nguyễn Tiến Cường cho biết thêm.

Tiếp tục hoàn thiện phân cấp, ủy quyền và tháo gỡ thực chất khó khăn cho cơ sở

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả nổi bật, Điện Biên cũng chỉ rõ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục theo phân cấp, ủy quyền tại cấp xã. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên Phạm Đức Toàn cho biết: Trong khi nhiều xã còn thiếu nhân lực, thiếu nhân lực có chuyên môn sâu thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư công, quản lý tài sản công, tài chính-ngân sách và các chính sách an sinh xã hội… thì lại nhận thêm nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền do vậy dẫn tới quá tải, hoặc có nguy cơ sai sót khi tiếp nhận giải quyết thủ tục.

Một số thủ tục hành chính có nội dung liên quan nhiều ngành, lĩnh vực hoặc nhiều cơ quan phối hợp nên việc xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả sau phân cấp, ủy quyền cũng gây khó khăn khi thực hiện, do vậy cần tiếp tục rà soát, hướng dẫn thống nhất…

Lãnh đạo Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Núa Ngam. (Ảnh: LÊ LAN)

Để khắc phục vướng mắc, tạo thuận lợi cho cấp xã thực hiện tốt công việc được phân cấp, ủy quyền, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên đã đề nghị Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động đề xuất phân cấp, ủy quyền 198 thủ tục hành chính đã rà soát bước đầu. Trong đó, có 171 thủ tục dự kiến giao cơ quan chuyên môn, 18 thủ tục dự kiến giao Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); 2 thủ tục dự kiến giao cả cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và 7 thủ tục do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh dự kiến ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã; thời gian thực hiện trước 31/10/2026.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên cũng đề nghị tiếp tục rà soát, đề xuất phân cấp, ủy quyền đối với 761 thủ tục hành chính có đủ căn cứ pháp luật nhưng chưa được đề xuất; nhất là các thủ tục hành chính giải quyết cho cá nhân, công dân có số lượng phát sinh nhiều, cần tập trung phân cấp sớm, trước 31/12/2026.

"Cũng để thuận lợi cho cấp xã hoạt động, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề nghị Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xây dựng quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách 2027-2031; trong đó, đề nghị tăng tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp xã từ nguồn thu đấu giá đất, cho thuê đất của tổ chức để có nguồn đầu tư cho cấp xã trên địa bàn", đồng chí Phạm Đức Toàn cho biết thêm.

Thực hiện đúng cam kết bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ. (Ảnh: LÊ LAN)

Đánh giá cao các đề xuất phân cấp, ủy quyền của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định, phân cấp và ủy quyền là thực sự cần thiết, do vậy phải tiếp tục hoàn thiện phân cấp, ủy quyền và tháo gỡ thực chất khó khăn cho cơ sở.

Đồng chí Trần Tiến Dũng yêu cầu: Phân cấp, ủy quyền phải thực hiện mạnh mẽ hơn nữa với các nhiệm vụ từ các sở, ngành xuống cấp xã; phân định rõ việc nào cấp tỉnh thực hiện, việc nào giao cấp xã, việc nào cần ủy quyền, việc nào phải hướng dẫn thống nhất. Phân cấp, ủy quyền phải đi đôi với bảo đảm điều kiện thực hiện về con người, tài chính, dữ liệu, quy trình, cơ sở vật chất và trách nhiệm giải trình.

Với các sở, ngành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu phải chuyển mạnh phương thức hỗ trợ cơ sở: không chờ xã, phường hỏi mới trả lời mà phải chủ động nắm tình hình, xuống cơ sở, phát hiện vướng mắc, hướng dẫn và cùng giải quyết.