Điện Biên đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng hạ tầng Cửa khẩu A Pa Chải

Ngày 25/10, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên tổ chức khởi công dự án mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ hoạt động Cửa khẩu A Pa Chải tại bản Tá Miếu, xã Sín Thầu.

Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, thực hiện trong hai năm 2026–2027, với diện tích san nền khoảng 10,4ha. Các hạng mục chính gồm quốc môn kết hợp nhà kiểm soát liên hợp, nhà cách ly y tế, nhà công vụ, nhà lưu trú cùng các công trình phụ trợ.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên tổ chức khởi công dự án mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ hoạt động Cửa khẩu A Pa Chải

Bên cạnh đó, dự án đầu tư hệ thống kho bãi, đường giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như điện, nước, thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy. Việc đồng bộ các hạng mục được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm soát và tổ chức hoạt động tại cửa khẩu.

Trước lễ khởi công, đoàn công tác tỉnh Điện Biên và lãnh đạo xã Sín Thầu đã làm việc với đoàn đại biểu huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hai bên thông tin về tình hình triển khai dự án, đồng thời trao đổi việc xác định lại tọa độ, hướng đi đường biên giới và vị trí vật đánh dấu trên thực địa theo nội dung đã được hai bên phê chuẩn.

Việc đầu tư hạ tầng Cửa khẩu A Pa Chải là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất tại khu vực biên giới. Khi các hạng mục được triển khai đồng bộ, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực phục vụ hoạt động cửa khẩu, tạo thêm điều kiện thúc đẩy giao thương và tăng cường kết nối kinh tế giữa Điện Biên với các địa phương phía Trung Quốc.