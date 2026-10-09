Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13,97% trong quý cuối năm

Theo số liệu, GRDP Điện Biên quý III/2026 tăng 11,67%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,81%. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11,02% cả năm, tỉnh cần đạt mức tăng 13,97% trong quý IV, đặt ra yêu cầu cao đối với tiến độ triển khai các dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tập trung thu hoạch lúa mùa, phát triển vụ đông và vụ đông xuân 2026–2027, đồng thời chuyển đổi 400ha cây trồng vụ đông tại một số địa phương.

Việc khai thác diện tích cà phê, mắc ca, dứa, chanh leo đang cho sản phẩm cũng được đẩy mạnh, gắn sản xuất với thu mua, sơ chế và tiêu thụ.

Cà phê là một trong những nông sản quan trọng của Điện Biên

Với công nghiệp và xây dựng, Điện Biên đặt mục tiêu tăng trưởng lần lượt 13,15% và 16,17% trong quý IV.

Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở sản xuất điện, xi măng, bê tông, chế biến nông sản; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tăng khả năng cung ứng vật liệu và tạo thêm giá trị sản xuất.

Khu vực dịch vụ được kỳ vọng tăng 16,37%, với động lực từ các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, văn hóa và du lịch.

Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên dự kiến diễn ra từ ngày 17–22/10, cùng Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế ngày 19/10, được kỳ vọng mở rộng kết nối với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và Luông Pha Băng (Lào), thúc đẩy giao thương và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Đẩy nhanh giải ngân, khơi thông nguồn lực tăng trưởng

Theo Công điện số 8889/CĐ-CTUBND ngày 6/10/2026 của UBND tỉnh Điện Biên, đến hết ngày 30/9, giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 4.000 tỷ đồng, tương đương 59,83% kế hoạch vốn thực tế được giao; số vốn chưa giải ngân còn gần 2.684 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương yêu cầu các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư rà soát từng dự án, xác định rõ khối lượng công việc, vướng mắc và tiến độ thực hiện theo tuần.

Đối với dự án giải ngân chậm, tỉnh yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xem xét điều chuyển vốn sang những dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Song song với đầu tư công, tỉnh thúc đẩy các dự án ngoài ngân sách trong lĩnh vực đô thị, du lịch, năng lượng và công nghiệp; đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, vốn và điều kiện thi công nhằm sớm đưa nguồn lực đầu tư vào hoạt động thực tế.

Mục tiêu tăng trưởng 13,97% trong quý IV là thách thức lớn, đòi hỏi Điện Biên phải chuyển quyết tâm điều hành thành tiến độ và kết quả cụ thể.

Việc đẩy nhanh giải ngân, duy trì sản xuất, mở rộng thị trường và biến các sự kiện xúc tiến thành doanh thu thực tế sẽ là những yếu tố quan trọng để tỉnh tiến gần mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026.