Toàn cảnh Phiên họp tháng 11 của ỦY ban Nhân dân tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Năm 2027, tỉnh Điện Biên phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11%, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với chỉ tiêu Trung ương giao; thu ngân sách Nhà nước đạt 3.010 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tập trung phát huy các động lực tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Đây là những nội dung trọng tâm được thảo luận tại phiên họp tháng 11 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, tổ chức ngày 29/11, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2026 và xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2027.

Theo kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2027 do Sở Tài chính tỉnh Điện Biên xây dựng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản phấn đấu tăng 5,5%; công nghiệp và xây dựng tăng 18,25%; dịch vụ tăng 10,43%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,83%; trong đó, công nghiệp và xây dựng tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng, với trọng tâm là các dự án năng lượng, công nghiệp chế biến, công trình hạ tầng và dự án đầu tư trọng điểm.

Một số dự án được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới trong năm 2027 như: Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1, công suất 300 MW; điện gió Envision Nậm Pồ, công suất 125 MW; các dự án thủy điện Mường Tùng, Chiềng Sơ 2, Ma Thì Hồ và các trang trại chăn nuôi công nghệ cao. Cùng với đó, tỉnh tập trung triển khai Dự án cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang giai đoạn 1, hoàn thành 5 trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của Điện Biên ước đạt 10,29%, thấp hơn 0,73 điểm phần trăm so với mục tiêu kế hoạch. Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,66%; công nghiệp và xây dựng tăng 13,35%; dịch vụ tăng 10,6%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,94%. Trong tổng số 79 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu được giao, dự ước có 73 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chiếm 92,41%; trong đó, 27 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Mặc dù kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, song một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Ngành sản xuất và phân phối điện chỉ tăng 1,36%, thấp hơn đáng kể so với kịch bản đề ra; nhiều dự án nguồn điện mới chưa thể phát điện trong năm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu tiền sử dụng đất, thu hút đầu tư và triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách còn gặp khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương cơ bản thống nhất với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2027 đạt 11%; đồng thời yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng theo hướng cụ thể, sát thực tế, phù hợp với điều kiện và nguồn lực thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo từng tuần, tháng; xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành đối với từng dự án. Trong thời gian còn lại của năm 2026, các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch được giao.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, các sở, ngành tập trung rà soát, phân loại dự án theo tiến độ thực hiện; chủ động làm việc với nhà đầu tư, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh các thủ tục, phấn đấu khởi công các dự án đủ điều kiện ngay trong quý 1/2027. Sở Tài chính rà soát khả năng cân đối, phân bổ ngân sách, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các lĩnh vực, dự án có khả năng tạo động lực tăng trưởng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu kịch bản tăng trưởng năm 2027 phải được cụ thể hóa đến từng ngành, lĩnh vực, dự án, gắn với tiến độ thực hiện theo từng tháng, quý; đồng thời xây dựng phương án dự phòng đối với những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt, bảo đảm chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành. Các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng thuộc lĩnh vực phụ trách, gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh trong chiều 1/12/2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, các sở, ban, ngành, địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, chuyển các mục tiêu, chỉ tiêu thành nhiệm vụ cụ thể, có tiến độ và kết quả đo lường được; quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, tạo nền tảng và động lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2027./.