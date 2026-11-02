Điện Biên đạt kết quả tích cực trong chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 2/11, tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 do Quân khu 2 tổ chức, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên được biểu dương là đơn vị tiêu biểu trong triển khai giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên cho biết, trong giai đoạn 1, toàn tỉnh có 4.607 phần mộ tại 7/7 nghĩa trang liệt sĩ thuộc diện cần lấy mẫu.

Đến ngày 27/8/2026, Điện Biên đã hoàn thành việc lấy mẫu, vượt chỉ tiêu kế hoạch do Quân khu giao.

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Cùng với đó, tỉnh đã rà soát thông tin 815 trường hợp liệt sĩ, tạo lập dữ liệu gần 770 thân nhân và thu thập gần 500 mẫu ADN của thân nhân phục vụ công tác đối khớp dữ liệu, xác định danh tính liệt sĩ.

Đối với nhiệm vụ xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 31/10, Điện Biên đã tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ. Đây là kết quả từ sự phối hợp giữa lực lượng quân sự với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong quá trình rà soát thông tin, xác minh địa điểm và tổ chức tìm kiếm.

Theo lãnh đạo tỉnh Điện Biên, để đạt được những kết quả trên, Điện Biên đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc.

Quá trình triển khai được thực hiện theo phương châm phân công rõ người, rõ việc; đổi mới công tác tuyên truyền, đồng thời chủ động bám sát cơ sở để thu thập thông tin, phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Nhằm ghi nhận, động viên các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực, UBND tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn 1 Chiến dịch.

Đánh giá kết quả triển khai tại địa phương, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu ghi nhận và biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.

Việc tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa mà còn đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.