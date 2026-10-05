Điện Biên đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho học viên Lào

Đại biểu dự lễ khai giảng.

Trong thời gian 9 tháng (10/2026 - 6/2027), học viên sẽ học tập, nghiên cứu các nội dung gồm: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam; những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước và pháp luật Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý ở cơ sở và kinh nghiệm tại địa phương.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh tặng hoa chúc mừng lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 71 Việt - Lào.

Khóa học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phương pháp tư duy và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ. Đồng thời, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào; qua đó vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào nói riêng.