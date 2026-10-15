Điện Biên đào tạo tiếng Việt cho 80 lưu học sinh Bắc Lào

Quang cảnh lễ khai giảng khóa đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh 4 tỉnh Bắc Lào. Ảnh: Lan Phương

Năm học 2026 – 2027, Điện Biên tiếp nhận 80 lưu học sinh đến từ các tỉnh Luông Pha Băng, U Đôm Xay, Phông Sa Lỳ và Luông Nậm Thà, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Các lưu học sinh sẽ học tiếng Việt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên, nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ, tạo nền tảng để tiếp tục học tập, nghiên cứu và tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

Tại lễ khai giảng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên Trần Đăng Ninh nhấn mạnh, hợp tác giáo dục và đào tạo là một trong những nội dung quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào. Hơn 20 năm qua, tỉnh Điện Biên đã đào tạo, bồi dưỡng trên 1.000 lượt học sinh, cán bộ của các địa phương nước bạn Lào, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chất lượng nguồn nhân lực.

Để khóa học đạt hiệu quả, ông Trần Đăng Ninh đề nghị Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Điện Biên chuẩn bị đầy đủ điều kiện ăn, ở, học tập, sinh hoạt; thực hiện các chế độ, chính sách và quản lý chặt chẽ quá trình đào tạo.

Đội ngũ giáo viên cần đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường thực hành, giao tiếp và tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, giúp lưu học sinh nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt. Các học viên được yêu cầu chấp hành pháp luật Việt Nam, nội quy cơ sở đào tạo, chủ động học tập, rèn luyện để hoàn thành chương trình.

Trao giấy chứng nhận cho các học viên hai tỉnh U Đôm Xay và Phông Sa Lỳ. Ảnh: Lan Phương

Cùng ngày 15.10, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên tổng kết khóa bồi dưỡng, tập huấn và thực tế cơ sở năm 2026 cho 14 cán bộ, công chức, viên chức hai tỉnh U Đôm Xay và Phông Sa Lỳ.

Khóa bồi dưỡng diễn ra từ ngày 14.9 đến 15.10, tập trung vào 5 lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; y tế; nông nghiệp và môi trường; khoa học và công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch.

Chương trình kết hợp lý thuyết với thực hành, trao đổi chuyên môn và khảo sát thực tế, giúp học viên tiếp cận kinh nghiệm quản lý nhà nước, chuyển đổi số, quản lý giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp và du lịch. Các học viên tích cực trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Dịp này, 14 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình; 1 tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng vì thành tích trong giảng dạy tiếng Việt và tổ chức, tham gia khóa bồi dưỡng.

Việc kết hợp đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh với bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ các tỉnh Bắc Lào góp phần mở rộng hợp tác giáo dục, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam – Lào.