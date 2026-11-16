Diễn biến đáng chú ý tại cổ phiếu LPB, khoản đầu tư của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ra sao?

Theo thống kê giao dịch, chỉ trong 9 phiên, từ ngày 3-13/11, hơn 306,25 triệu cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) được giao dịch theo phương thức thỏa thuận, với tổng giá trị khoảng 10.285-10.286 tỷ đồng.

Hơn 306 triệu cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận trong 9 phiên, trị giá hơn 10.000 tỷ đồng.

Lượng cổ phiếu này tương đương khoảng 10,25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của LPBank. Giá chuyển nhượng bình quân đạt khoảng 33.584-33.586 đồng/cp. Giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 95% tổng khối lượng giao dịch LPB trong giai đoạn nói trên, cho thấy phần lớn lượng cổ phiếu sang tay không đến từ hoạt động khớp lệnh thông thường trên sàn.

Hoạt động này tăng mạnh về cuối giai đoạn thống kê. Riêng phiên 12/11, hơn 88,5 triệu cổ phiếu LPB được giao dịch thỏa thuận, trị giá gần 2.993 tỷ đồng. Sang phiên 13/11, thị trường tiếp tục ghi nhận gần 74,5 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng hơn 2.533 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong hai phiên cuối tuần, khối lượng giao dịch thỏa thuận đã vượt 163 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị khoảng 5.526 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa lượng cổ phiếu được giao dịch theo phương thức này trong cả 9 phiên.

Đáng chú ý, giá thỏa thuận bình quân trong các phiên thấp hơn giá tham chiếu khoảng 5,8-6,7%, chỉ cao hơn giá sàn từ 100-400 đồng/cp. Trong khi đó, thanh khoản khớp lệnh trên thị trường không lớn tương ứng với quy mô chuyển nhượng nói trên.

Việc hàng trăm triệu cổ phiếu được giao dịch với mức giá chiết khấu tương đối lớn đặt ra câu hỏi về động thái của các bên tham gia. Đây có thể là hoạt động cơ cấu danh mục của cổ đông hiện hữu, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư tổ chức hoặc sự xuất hiện của những nhà đầu tư muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận danh tính bên mua và bên bán trong các giao dịch. Đặc biệt, con số 10,25% là tỷ lệ tính trên tổng khối lượng giao dịch cộng dồn, không đồng nghĩa với việc từng ấy cổ phần đã chuyển sang các chủ sở hữu mới. Một lượng cổ phiếu có thể được giao dịch nhiều lần trong cùng kỳ thống kê.

Trong bối cảnh đó, cơ cấu cổ đông LPBank được công bố gần nhất vào ngày 27/7/2026 trở thành dữ liệu quan tâm. Theo danh sách, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) nắm hơn 195,28 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,537% vốn điều lệ. Hai cá nhân khác là ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương lần lượt sở hữu 146,2 triệu và hơn 148,31 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,894% và 4,965% vốn.

Như vậy, vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp nắm hơn 294,5 triệu cổ phiếu LPB, tương đương khoảng 9,86% vốn điều lệ ngân hàng. Quy mô sở hữu này gần tương đương lượng cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận cộng dồn trong 9 phiên đầu tháng 11, dù chưa có dữ liệu cho thấy hai bên có liên quan đến chuỗi chuyển nhượng.

Sự chú ý dành cho LPB còn đến từ khoản đầu tư cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng. Tháng 6/2026, Chủ tịch Vingroup mua thỏa thuận 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ ngân hàng. Với mức giá ước tính khoảng 46.000 đồng/cp, giá trị thương vụ vào khoảng 6.725 tỷ đồng.

Thời điểm mới xuất hiện trong danh sách cổ đông LPBank, khoản đầu tư này nhanh chóng ghi nhận mức tăng giá đáng kể. Cuối tháng 6, khi LPB có thời điểm giao dịch quanh 55.000-56.000 đồng/cp, giá trị số cổ phần ông Vượng nắm giữ tăng lên khoảng 8.000-8.200 tỷ đồng. So với giá vốn ước tính, khoản đầu tư có thời điểm tạm lãi gần 1.600-1.700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 10, LPB lùi về vùng 40.200 đồng/cp. Giá trị thị trường của số cổ phần ông Vượng nắm giữ khi đó còn khoảng 5.880 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 2.300 tỷ đồng so với vùng đỉnh.

Áp lực tiếp tục gia tăng trong tháng 11. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, LPB đóng cửa tại 36.250 đồng/cp. Với 146,2 triệu cổ phiếu đang nắm giữ theo dữ liệu công bố gần nhất, giá trị thị trường khoản đầu tư của ông Vượng ước còn khoảng 5.298 tỷ đồng.

So với mức vốn ban đầu khoảng 6.725 tỷ đồng, khoản đầu tư này đang tạm giảm khoảng 1.427 tỷ đồng, tương ứng hơn 21%. Đây là mức lỗ chưa thực hiện, được tính theo thị giá tại thời điểm 13/11 và mức giá mua ước tính, không phản ánh kết quả nếu nhà đầu tư bán toàn bộ cổ phần.

Không chỉ ông Vượng, bà Phạm Thu Hương cũng đang nắm giữ lượng cổ phiếu LPB có giá trị lớn. Với hơn 148,3 triệu cổ phiếu, giá trị thị trường phần sở hữu của bà Hương tại mức giá 36.250 đồng/cp vào khoảng 5.375 tỷ đồng.

Tổng cộng, số cổ phiếu LPB do hai vợ chồng trực tiếp nắm giữ có giá trị thị trường khoảng 10.673 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với giá trị nếu tính tại vùng giá cao nhất hồi cuối tháng 6.

Dù vậy, biến động giá cổ phiếu không đồng nghĩa với việc nhóm cổ đông này có kế hoạch thoái vốn. Cả ông Vượng và bà Hương đều chưa có thông tin công bố xác nhận bán ra trong chuỗi giao dịch thỏa thuận đầu tháng 11.

Một trong những dữ liệu quan trọng cần theo dõi trong thời gian tới là danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của LPBank. Theo Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, cổ đông thuộc diện này phải cập nhật thông tin khi tỷ lệ sở hữu của bản thân hoặc của mình cùng người có liên quan thay đổi từ 1% vốn điều lệ trở lên so với lần cung cấp liền trước. Ngân hàng có trách nhiệm công khai thông tin theo quy định sau khi tiếp nhận.

Do đó, các đợt cập nhật tiếp theo có thể giúp thị trường xác định rõ hơn liệu những giao dịch thỏa thuận quy mô lớn vừa qua có dẫn đến thay đổi đáng kể trong cơ cấu cổ đông hay không.