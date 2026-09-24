Điện Biên đăng cai Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và phát triển văn hóa; trọng tâm là Chỉ thị số 60-CT/TW ngày 22/01/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác vùng đồng bào dân tộc Mông trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

Họp báo thông tin về Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên, năm 2026.

Chuỗi hoạt động đặc sắc

Chiều ngày 24/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hơp họp báo thông tin về Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026.

Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức. Ngày hội quy có sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông của 11 tỉnh, gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Sự kiện nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Ngày hội giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông; góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống. thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Các hoạt động văn hóa diễn ra trong ba ngày hội tại sân khấu Phố đi bộ Mường Thanh, gồm trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trưng bày, triển lãm, giới thiệu và quảng bá văn hóa truyền thống; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống; cùng không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực dân tộc Mông.

Theo đó, tại Phố đi bộ Mường Thanh, không gian văn hóa, ẩm thực được bố trí gồm 11 gian trưng bày, 1 gian của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và 11 gian hàng ẩm thực. Cùng với đó, là hoạt động tham quan, trải nghiệm Làng du lịch văn hóa dân tộc Mông tại Bản Lồng, xã Quài Tở sẽ gắn với chợ phiên, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, sản phẩm du lịch cộng đồng, OCOP và ẩm thực.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là Carnaval đường phố, dự kiến diễn ra tối 10/10. Chương trình sẽ có sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và quần chúng, trình diễn những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông thông qua các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Đặc biệt, Ngày hội có 6 môn thi đấu thể thao gồm bóng đá nữ 7 người, kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném pa pao; tỉnh dự kiến thành lập đoàn gồm 62 vận động viên, tham gia đủ 6/6 môn với 35 nội dung.

Quảng bá hình ảnh Điện Biên lịch sử, giàu bản sắc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên - ông Nguyễn Văn Đoạt nhấn mạnh, Điện Biên được đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa quy mô toàn quốc, mà còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Điện Biên, tiềm năng văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Bên cạnh đó, Điện Biên mong muốn sau Ngày hội sẽ để lại ba dấu ấn rõ nét: bản sắc văn hóa Mông được tôn vinh và lan tỏa sâu rộng hơn; hình ảnh một Điện Biên lịch sử, giàu bản sắc, thân thiện, mến khách được quảng bá rõ nét hơn; và từ những giá trị văn hóa đó, mở thêm cơ hội phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương, tạo sinh kế và nâng cao đời sống của người dân.

Thông tin từ Ban tổ chức, các hoạt động của Ngày hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; bảo đảm vui tươi, phấn khởi, an toàn, gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, khu vực và địa phương; đồng thời đảm bảo sự thống nhất, khoa học, linh hoạt trong công tác phối hợp, chỉ đạo giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia Ngày hội.

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia Ngày hội tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, trật tự, lưu trú, hậu cần và tổ chức các hoạt động an toàn, trang trọng, hiệu quả.

"Tinh thần chung của tỉnh là tổ chức Ngày hội trang trọng nhưng không phô trương; giàu bản sắc nhưng không hình thức; an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đặc biệt phải tạo được trải nghiệm thực sự cho nhân dân, đại biểu và du khách. Đến nay, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ", theo ông Nguyễn Văn Đoạt.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - bà Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV là dịp góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không gian giao lưu, trao đổi, đồng thời giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông tới công chúng trong nước và quốc tế, gắn với thúc đẩy phát triển du lịch.

"Với sự vào cuộc tích cực của Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức cùng các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan, những nỗ lực trong công tác chuẩn bị sẽ được cụ thể hóa bằng chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực, làm nổi bật bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông", bà Thuỷ tin tưởng.

Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV được tổ chức lúc 20 giờ, ngày 9/10 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, dự kiến kéo dài 90 phút và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8, tiếp sóng trên kênh VTV5. Lễ bế mạc, tổng kết Ngày hội dự kiến diễn ra lúc 20 giờ, ngày 11/10 tại Quảng trường 7-5.