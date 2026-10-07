Diễn biến cuộc biểu tình đang lan rộng ở Pháp

AP dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Pháp cho biết, khoảng 266.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp nước này vào ngày 6/10, trong đó có 56.000 người ở thủ đô Paris - nơi một số người biểu tình quá khích đã đụng độ với lực lượng cảnh sát chống bạo động tại một quảng trường thành phố.

Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để kiểm soát đám đông người biểu tình quá khích ở Paris và một số nơi khác.

"Gần 500 người đã bị tạm giữ hôm 6/10", Bộ Nội vụ Pháp thông tin.

Một người biểu tình giữa làn khói hơi cay ở thủ đô Paris, Pháp, ngày 6/10/2026. Ảnh: AP/Teresa Suarez.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết phản ứng của cảnh sát là phù hợp trong “hầu hết các trường hợp” trong bối cảnh các cuộc biểu tình đôi khi biến thành bạo lực, đòi hỏi sự can thiệp của cảnh sát.

Từ một cuộc phản đối về tình trạng thiếu giáo viên, thiếu nguồn lực tại một trường trung học ở Paris vào giữa tháng 9/2026, làn sóng biểu tình của học sinh đã lan rộng ra nhiều khu vực trên toàn quốc. Nhiều học sinh, giáo viên xuống đường bày tỏ sự bất bình về tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp ở các lớp học, thiếu nguồn lực, thời khóa biểu quá tải,...

Tại trường trung học Hélène Boucher ở Paris, những người biểu tình đã lật đổ thùng rác và xe đạp để tạo thành một rào chắn tạm thời.

Giống như hàng trăm trường khác trên cả nước, trường học này đã đóng cửa. Chính quyền bắt đầu đóng cửa trường học từ tuần trước để giảm bớt căng thẳng do các cuộc biểu tình sau khi ngôi trường bị thiệt hại trên diện rộng và số người bị thương trong đội ngũ giáo viên, học sinh và cảnh sát ngày càng tăng.

Theo Bộ Giáo dục Pháp, các lớp học đã bị tạm ngừng hoàn toàn hoặc một phần tại 891 trường học hôm 6/10.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết Chính phủ và ban giám hiệu nhà trường cần lắng nghe những lo ngại của học sinh và tìm ra giải pháp.

Trước thực trạng hiện nay, Bộ Giáo dục Pháp đã công bố một cổng thông tin trực tuyến mời học sinh trung học mô tả những khó khăn mà các em gặp phải ở trường và những thay đổi mà các em muốn thấy.