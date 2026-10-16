Điện Biên: Cùng nhau lan tỏa yêu thương, giúp người nghèo có động lực vươn lên

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của Sở Y tế Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Gửi lời cảm ơn các quý cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các cá nhân đã đồng hành, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh để chăm lo thiết thực cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua, đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, cho biết, từ sự ủng hộ quý báu với nguồn kinh phí hàng chục tỷ đồng đã có hàng nghìn hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo và người không may bị thiên tai, hỏa hoạn được hỗ trợ, động viên kịp thời.

Tại lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, đồng chí Mùa A Vảng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cá nhân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026 với tinh thần tự nguyện, "có ít góp ít, có nhiều góp nhiều"; khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ một ngày lương.

"Mỗi sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn sâu sắc, là động lực tiếp sức người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa yêu thương, nhân lên những hành động tốt đẹp, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, nhân văn, nghĩa tình", đồng chí Mùa A Vảng kêu gọi.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên và đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Điện Biên ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh năm 2026. (Ảnh: LÊ LAN)

Theo báo cáo của Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh, từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026, Ban Vận động Quỹ các cấp đã tiếp nhận, phân bổ 29,046 tỷ đồng để hỗ trợ làm mới và sửa chữa 222 căn nhà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo; làm 22 công trình vệ sinh; tặng 11.153 suất quà cho các gia đình chính sách, người nghèo; tặng 780 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; hỗ trợ sinh kế tại 3 xã: Tìa Dình, Thanh An, Pu Nhi.

Cũng từ nguồn quỹ, đã hỗ trợ 5 người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chữa bệnh tại cơ sở y tế; lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho các hộ nghèo bản Nậm Chua, xã Chà Tở và bản Tả Ló San, xã Sín Thầu; sửa chữa 1 điểm trường xã Sín Thầu.

Nguồn quỹ đã thực hiện cấp bù kinh phí hỗ trợ làm nhà cho 894 hộ theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 và các hỗ trợ thiết thực khác.

Ngoài nguồn Quỹ "Vì người nghèo" các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong, ngoài tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội trên tinh thần “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… với tổng giá trị hơn 60 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2025, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Vận động cứu trợ tỉnh đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào trong và ngoài tỉnh bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh; ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra và ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra tại các tỉnh miền trung, Tây Nguyên năm 2025 được hơn 77,740 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ người nghèo và Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026, tại Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận ủng hộ hơn 4 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân và Ban Vận động cấp các xã.

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 14 tập thể có nhiều đóng góp xây dựng Quỹ "Vì người nghèo tỉnh" trong năm 2025. (Ảnh: LÊ LAN)

Ghi nhận đóng góp các tập thể trong thực hiện hoạt động vì người nghèo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác an sinh xã hội.