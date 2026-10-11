Diễn biến cực bất ngờ vụ nữ tử tù bị tiêm 2 liều thuốc độc nhưng không tử vong

Theo AP, Christa Pike, nữ tử tù 50 tuổi sống sót sau nỗ lực thi hành án bằng tiêm thuốc độc bất thành tại bang Tennessee, Mỹ, đã được xuất viện và chuyển trở lại nhà tù, theo thông báo của các luật sư hôm 10/10.

Pike được đưa trở lại Trung tâm Cải huấn Debra K. Johnson, cơ sở giam giữ nữ giới nơi bà đã bị giam giữ suốt 30 năm qua. Trong tuyên bố bằng văn bản, nhóm luật sư cho biết thân chủ của họ vẫn đang được chăm sóc y tế tại trại giam và họ sẽ tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục.

“Bà ấy biết ơn những người đầu tiên ứng cứu và đội ngũ y tế đã chăm sóc mình trong hoàn cảnh đặc biệt này. Bà tiếp tục được chăm sóc y tế tại nhà tù và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi quá trình hồi phục của bà”, các luật sư cho biết.

Pike - nữ tử tù bị tiêm 2 liều thuốc độc nhưng không tử vong đã được xuất viện và chuyển trở lại nhà tù. Ảnh: AP

Pike phải nhập viện kể từ ngày 30/9, sau khi sống sót qua hai liều pentobarbital – loại thuốc được sử dụng trong quy trình tiêm thuốc độc để thi hành án tử hình. Bà bị kết án tử hình vì vụ đánh đập và đâm chết bạn học Colleen Slemmer vào năm 1995.

Có thời điểm, Pike phải thở máy và các luật sư không nghĩ bà có thể sống sót. Tuy nhiên, theo nhóm bào chữa, sau đó bà tỉnh lại, bắt đầu nói chuyện và có thể đi lại với sự hỗ trợ.

Trung tâm Thông tin về Án tử hình (Death Penalty Information Center) cho biết Pike là người đầu tiên được ghi nhận sống sót sau khi đã nhận thuốc tiêm gây tử vong trong một quy trình thi hành án.

Sở Cải huấn bang Tennessee chưa công bố nguyên nhân cụ thể khiến quy trình thi hành án thất bại. Các chuyên gia y tế và chuyên gia về tiêm thuốc độc tập trung xem xét khả năng đường truyền tĩnh mạch gặp vấn đề, khiến thuốc tích tụ trong mô thay vì đi vào máu.

Trong hồ sơ gửi tòa án, các luật sư của Pike cho rằng dường như không có thành viên nào trong đội thi hành án nhận ra rằng các đường truyền tĩnh mạch đã được đặt không đúng vị trí.

Vụ việc khiến quy trình thi hành án tử hình tại Tennessee tiếp tục bị xem xét, đặt ra những câu hỏi về cách bang này thực hiện các bản án tử hình.

Sau sự cố, Thống đốc Tennessee Bill Lee hoãn vụ hành quyết duy nhất khác được lên lịch tại bang trong năm nay và yêu cầu rà soát để xác định điều gì đã xảy ra. Người đứng đầu hệ thống nhà tù của bang cũng từ chức sau vụ việc.

Khi quy trình bắt đầu, Pike được hỏi có muốn đưa ra lời nói cuối cùng hay không. Bà nói rằng mình cảm thấy bình yên. Khoảng 5 phút sau, Pike ngẩng đầu lên và nói rằng cánh tay bị đau. Về sau, bà dường như mất ý thức, nhưng những người có mặt với tư cách nhân chứng truyền thông vẫn nghe thấy tiếng thở nặng nề của bà.

Gần 90 phút sau khi quy trình bắt đầu, các nhân chứng truyền thông được đưa ra khỏi phòng quan sát. Một xe cứu thương sau đó đưa Pike đến bệnh viện.

Theo AP, việc Pike sống sót sau quy trình tiêm thuốc độc thất bại đã làm dấy lên sự chú ý mới đối với cách thức thực hiện án tử hình tại bang Tennessee.