Điện Biên công bố quyết định thí điểm thành lập 2 đảng bộ trực thuộc

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng đồng chí Lê Thành Đô được chỉ định Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: LÊ LAN)

Theo Quyết định 1322-QĐ/TU ngày 11/9/2026 được công bố, Đảng bộ Hội đồng nhân dân tỉnh là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, gồm 2 tổ chức Đảng với 42 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2026-2030 gồm 9 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

2 đồng chí, gồm: Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng chí Bùi Minh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí; đồng chí Bùi Minh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 được chỉ định Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định 1321-QĐ/TU ngày 11/9/2026 được công bố, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Điện Biên, gồm 15 tổ chức Đảng trực thuộc với 187 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 13 đồng chí (khuyết 6 đồng chí kiện toàn sau); Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng đồng chí Mùa A Vảng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 4 đồng chí (khuyết 1 đồng chí); đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc thành lập hai Đảng bộ được thực hiện theo chủ trương thí điểm của Trung ương về thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Đây cũng là bước cụ thể hóa Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.