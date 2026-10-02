Điện Biên còn thiếu hơn 31.000 bản sách giáo khoa

Học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học-trung học cơ sở Sam Mứn ôn bài. (Ảnh: LÊ LAN)

Tổng hợp đến ngày 29/9, tỉnh Điện Biên còn thiếu 31.437 bản sách giáo khoa phục vụ học tập của học sinh 3 cấp, gồm: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Trong đó, bậc tiểu học thiếu 13.984 bản; trung học cơ sở thiếu 12.135 bản; trung học phổ thông thiếu 5.318 bản.

Trong số 31.437 bản sách hiện thiếu có 25.669 bản phục vụ học tập của học sinh trong học kỳ 1 và 5.768 bản phục vụ học tập học kỳ hai. Số lượng bản sách thiếu thuộc 149 đầu sách.

Tình trạng thiếu 31.437 bản sách đã và đang ảnh hưởng việc học tập của 20.041 học sinh tại 60 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Để giải quyết thực trạng thiếu sách giáo khoa trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã phối hợp các đơn vị phát hành để bổ sung và chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học linh hoạt, bảo đảm yêu cầu cần đạt của chương trình theo Công văn số 6564/BGDĐT-GDPT ngày 24/9/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.