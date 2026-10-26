Điện Biên còn 204 chủ rừng chưa đủ điều kiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

Lãnh đạo xã Chiềng Sinh cùng lực lượng kiểm lâm địa bàn kiểm tra thực địa các diện tích rừng nghi có biến động tăng để làm căn cứ đề nghị chi trả dịch vụ môi trường rừng. (Ảnh: Bích Hạnh)

Về nguyên nhân còn 204 chủ rừng chưa đủ điều kiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng được bà Mai Hương, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cho biết, do chủ rừng có diện tích rừng đang tranh chấp, giao chồng lấn diện tích; chưa bảo đảm hồ sơ giao đất giao rừng (thiếu bản đồ giao đất, giao rừng; bản đồ chưa đúng quy định; chưa điều chỉnh sai khác thông tin giữa quyết định và bản đồ, giấy tờ tùy thân...); chủ rừng chưa kiện toàn Ban Quản lý (việc sáp nhập thôn, bản đang trong thời gian lâm thời); chủ rừng vắng mặt, đã chết hoặc đang chấp hành hình phạt tù.

Để giải quyết các tồn đọng, sớm hoàn thiện chi trả cho 204 chủ rừng thuộc diện chưa đủ điều kiện chi trả, thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên tiếp tục phân công cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương rà soát, cập nhật thông tin chủ rừng và tài khoản nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với cộng đồng dân cư sau sắp xếp, sáp nhập, chia tách, đổi tên; đồng thời phối hợp giải quyết dứt điểm các trường hợp sai khác thông tin…

Cùng với đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Điện Biên sẽ đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường có diện tích nghi ngờ biến động theo thông báo của Quỹ triển khai đến các chủ rừng và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, xác minh về Quỹ; kiểm tra thực địa các vị trí nghi ngờ biến động rừng quý III/2026.