Điện Biên có nhà máy chế biến sâu cà-phê tại vùng nguyên liệu cà-phê Mường Ảng

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trao quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy chế biến sâu cà-phê Detech Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Dự án Nhà máy chế biến sâu cà-phê Detech Điện Biên có tổng diện tích 12,752ha, tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm: Khu nhà xưởng sản xuất và hạ tầng kỹ thuật chiếm khoảng 6ha và hơn 4,7ha khu vực trồng cà-phê trải nghiệm. Theo kế hoạch, nhà máy có công suất chế biến khoảng 5.000 tấn cà-phê và 7.000 tấn hạt mắc-ca mỗi năm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Cà-phê Detech thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án. (Ảnh: LÊ LAN)

Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp đa dạng sản phẩm, như: cà-phê nhân xanh, cà-phê thóc, cà-phê đặc sản, cà-phê rang xay; chè Cascara và các sản phẩm từ vỏ quả cà-phê; các hoạt chất chiết xuất từ phụ phẩm cà-phê cùng nhiều sản phẩm chế biến sâu khác. Nhà máy sở hữu hệ thống dây chuyền sản xuất tiên tiến cùng hệ thống xử lý môi trường, tuần hoàn nước thải đạt tiêu chuẩn quốc gia. Đồng thời, dự án sẽ phát triển các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm gắn với cà-phê, mắc-ca và nông sản chế biến.

Trao Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy chế biến sâu cà-phê Detech Điện Biên, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Công ty cổ phần Cà-phê Detech Điện Biên trong việc nghiên cứu, đề xuất và quyết tâm triển khai dự án tại địa phương.

Đại biểu dự lễ động thổ khởi công dự án. (Ảnh: LÊ LAN)

Để dự án sớm được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị: Công ty cổ phần Cà-phê Detech Điện Biên tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; quan tâm đầu tư công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường, đặc biệt chú trọng xây dựng mối liên kết chặt chẽ với người dân trong phát triển vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Lê Văn Lương cũng đề nghị các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; tập trung hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục có liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm dự án được triển khai thuận lợi, đúng quy định và tiến độ đề ra. Cùng với đó, cần quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển vùng nguyên liệu, kết nối với người dân, hợp tác xã để hình thành mối liên kết sản xuất, cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm ổn định, lâu dài; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân, góp phần phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần cà-phê Detech Điện Biên ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cà-phê với lãnh đạo 18 xã trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: LÊ LAN)

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Cà-phê Detech, bà Đào Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc cam kết đồng hành lâu dài, tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho người trồng cà-phê tại địa bàn.