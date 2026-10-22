Điện Biên: Chương trình 'Đông ấm vùng cao' chia sẻ khó khăn với học sinh xã Sam Mứn

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên trao quà tặng các cháu học sinh mầm non tại điểm Trường mầm non Ca Hâu. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sam Mứn cho biết: Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị đã bàn giao công trình nước sạch cho điểm Trường mầm non Ca Hâu (Na Láy), phân hiệu Na Ư, Trường mầm non Sam Mứn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho giáo viên và học sinh, đồng thời trao tặng 64 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 190 suất quà cho học sinh tại phân hiệu Na Ư.

"Tổng giá trị các phần quà, các công trình được các đơn vị hỗ trợ học sinh tại các điểm trường trong xã là 280 triệu đồng", đồng chí Lê Ngọc Hoàn cho biết.

Các đơn vị tài trợ và chính quyền xã Sam Mứn chứng kiến bàn giao công trình nước sạch cho điểm Trường mầm non Ca Hâu. (Ảnh: LÊ LAN)

Cũng trong chương trình, đại diện các nhà tài trợ cùng đoàn viên thanh niên xã Sam Mứn đã tổ chức nấu và trao các suất ăn trưa cho trẻ tại điểm trường, động viên các cháu chung học, chung vui và chuyên cần đến lớp.

Chương trình “Đông ấm vùng cao” là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chung tay của các tổ chức, nhà hảo tâm trong chăm lo đời sống người dân và hỗ trợ học sinh vùng cao. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và lãnh đạo xã Sam Mứn gắn biển công trình nước sạch tặng Trường. (Ảnh: LÊ LAN)

Đại diện các đơn vị tài trợ trao quà cho các em học sinh tại phân hiệu Na Ư. (Ảnh: LÊ LAN)

Học sinh điểm Trường mầm non Ca Hâu hân hoan khi được ăn bữa trưa do các cô, chú trong đoàn từ thiện tự tay nấu, chia phần cho từng cháu. (Ảnh: LÊ LAN)