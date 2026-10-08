Điện Biên chuẩn bị nguồn điện phục vụ Ngày hội văn hóa dân tộc Mông

Công nhân ngành Điện kiểm tra an toàn hệ thống.

Theo phương án đảm bảo cấp điện, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 tại tỉnh Điện Biên diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 tại sân Quảng trường 7/5. Ngành điện đã xây dựng các tình huống vận hành, bố trí nhân lực và nguồn dự phòng nhằm cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục trong thời gian tổ chức sự kiện.

Phương án bao quát khu vực phố đi bộ Mường Thanh, sân Quảng trường 7/5 và các khu vực phụ trợ lân cận. Đây cũng là những địa điểm được đưa vào phương án cấp điện phục vụ Liên hoan ẩm thực tỉnh Điện Biên năm 2026, diễn ra từ ngày 25 đến 28/9.

Công ty Điện lực Điện Biên chủ động các phương án ứng phó với mục tiêu cấp điện an toàn, liên tục trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Trong điều kiện vận hành bình thường, các phụ tải được cấp điện từ lưới điện quốc gia thông qua hệ thống trạm biến áp phân phối. Nguồn điện chính cho khu vực phường Điện Biên Phủ được cấp qua Trạm biến áp 110kV Điện Biên. Các nhà máy thủy điện Thác Bay, Nà Lơi, Thác Trắng và Nậm Khẩu Hu được đưa vào phương án dự phòng khi mất điện lưới quốc gia.

Trường hợp mất điện lưới và không thể vận hành độc lập các nguồn thủy điện theo phương án, phụ tải khu vực Quảng trường 7/5, Tỉnh ủy và Trung tâm Hội nghị được chuyển sang nguồn dự phòng 400kW. Trong đó, sân Quảng trường 7/5 được ưu tiên cấp điện hàng đầu. Tại phố đi bộ Mường Thanh, nguồn dự phòng 110kVA được bố trí để cấp điện cho 60 gian hàng.

Trong những ngày diễn ra sự kiện, đơn vị ngừng các công việc sửa chữa có cắt điện. Việc cắt điện hoặc tách thiết bị khỏi vận hành chỉ thực hiện khi xảy ra sự cố, có nguy cơ sự cố hoặc trong trường hợp đặc biệt theo chỉ đạo, lệnh điều độ.

Để chuẩn bị phục vụ, các tổ quản lý vận hành được giao tổng kiểm tra nguồn và lưới điện, đo dòng điện, cân pha, san tải tại các trạm biến áp phân phối. Công tác rà soát tập trung vào những trạm cấp điện cho khu vực diễn ra hoạt động và các phụ tải cần ưu tiên.

Trong những ngày diễn ra sự kiện, đơn vị ngừng các công việc sửa chữa có cắt điện. Việc cắt điện hoặc tách thiết bị khỏi vận hành chỉ thực hiện khi xảy ra sự cố, có nguy cơ sự cố hoặc trong trường hợp đặc biệt theo chỉ đạo, lệnh điều độ.

Cùng với kiểm tra thiết bị, ngành Điện tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm vào giờ cao điểm và bảo vệ hành lang lưới điện. Các bộ phận phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy kiểm tra an toàn tại khu vực tổ chức hoạt động, chuẩn bị phương tiện ứng phó với tình huống cháy nổ.

Lực lượng trực vận hành, sửa chữa và xử lý sự cố được bố trí trong thời gian phục vụ. Máy phát dự phòng phải được kiểm tra, bảo dưỡng, chuẩn bị đủ nhiên liệu; vật tư, phương tiện vận chuyển, dụng cụ thao tác và nguồn chiếu sáng sự cố cũng được yêu cầu sẵn sàng. Thông tin liên lạc giữa các bộ phận được duy trì để kịp thời điều hành, huy động nhân lực khi cần thiết.