Diễn biến chưa từng có trong vụ nữ tử tù Mỹ sống sót sau hai lần bị tiêm thuốc độc

Ảnh lưu hồ sơ của Christa Pike năm 2023. Ảnh: Cơ quan Cải huấn bang Tennessee

Theo truyền thông Anh ngày 7/10, các luật sư cho biết Pike vẫn đang được chăm sóc y tế tích cực tại bệnh viện trong tình trạng bị còng tay.

Pike bị kết án tử hình sau khi sát hại Colleen Slemmer năm 1995. Tuần trước, nữ tử tù này đã sống sót sau hai lần tiêm thuốc tử hình bất thành tại bang Tennessee. Pike được đưa đến bệnh viện và bất tỉnh trong nhiều ngày trong khi các nhân viên y tế tìm cách loại bỏ hóa chất đã được tiêm vào cơ thể người này.

Các chuyên gia và nhóm luật sư của Pike cho rằng việc Pike có dấu hiệu hồi phục là chưa từng có tiền lệ. Pike được cho là người duy nhất từng sống sót sau một vụ tiêm thuốc tử hình.

Các luật sư gọi quá trình hồi phục của Pike là chưa từng có về mặt y khoa. Mặc dù chưa thể đưa ra tiên lượng rõ ràng, nhưng họ cho biết ít nhất họ dự đoán Pike sẽ cần một thời gian dài để hồi phục.

Bà Deborah Denno, nhà tội phạm học và giáo sư Trường Luật Fordham, hoàn toàn kinh ngạc khi Pike có thể tỉnh táo và nói chuyện. Theo bà Denno, có 7 trường hợp khác mà tù nhân sống sót sau những vụ thi hành án, nhưng trong những trường hợp đó, nhân viên thi hành án không thể đưa thuốc vào tĩnh mạch của các tù nhân. Bà nói: “Pike là người duy nhất mà một loại độc chất nào đó đã được tiêm vào cơ thể. Họ đã thực hiện mọi thứ theo đúng quy trình thi hành án và đơn giản là không có tác dụng. Điều này chưa từng xảy ra trước đây”.

Giới chức chưa cho biết liệu họ có tiếp tục tìm cách thi hành án tử hình đối với Pike hay không. Họ cũng chưa đưa ra lời giải thích về nguyên nhân xảy ra sự cố sau khi tiêm hóa chất pentobarbital cho tử tù.

Thống đốc Tennessee Bill Lee đã đình chỉ tất cả các vụ thi hành án tử hình trong thời gian còn lại của năm nay. Trong khi đó, lãnh đạo cơ quan quản lý các trại giam của bang Tennessee cho biết cuối tuần qua rằng ông có kế hoạch từ chức.

Pike 18 tuổi khi cùng bạn trai lúc đó là Tadaryl Shipp đánh đập, tra tấn và sát hại Slemmer, 19 tuổi. Hai người gặp nạn nhân tại một trại đào tạo nghề dành cho những thanh thiếu niên gặp vấn đề.

Các luật sư của Pike dự kiến xuất hiện trước tòa tại Nashville trong ngày 7/10. Họ cũng có kế hoạch tổ chức họp báo bên ngoài tòa án.

Tiến sĩ Joel Zivot, bác sĩ gây mê tư vấn cho nhóm luật sư bào chữa cho Pike, cho biết khả năng hồi phục sau khi tiêm thuốc tử hình là rất thấp. Ông nói: “Hầu hết những người bị tiêm thuốc độc đều tử vong. Thực tế là gần như tất cả, ngoại trừ Christa. Vì vậy, người này sống sót là điều bất thường”.

Tuy nhiên, ông cho biết vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn và chưa được làm rõ, trong đó có lượng pentobarbital đã đi vào cơ thể Pike, nồng độ thuốc trong máu sau khi tiêm và quá trình hồi phục sẽ diễn ra như thế nào. Ông lưu ý: “Tôi không nghĩ rằng ở thời điểm này có thể nói rằng mọi nguy cơ lớn đã qua”.

Trước đó, ông Zivot cho rằng hai liều pentobarbital mà Pike được tiêm hồi tuần trước lẽ ra đủ để khiến người này chắc chắn tử vong nếu lượng thuốc này đi vào hệ tuần hoàn một cách bình thường. Thay vào đó, ông Zivot cho rằng một khả năng là pentobarbital không đi vào mạch máu mà nhiều khả năng lan vào các mô dưới da.

Tuần trước, ông Zivot cho rằng Pike có khả năng rất cao bị tổn thương não do quá trình hồi sức bị trì hoãn. Ông cũng cho rằng cần khoảng một tuần mới có thể thực sự đánh giá tình trạng và tiến hành kiểm tra thần kinh. Đến nay đã 6 ngày kể từ nỗ lực thi hành án bất thành.

Các luật sư của Pike trước đó cảnh báo rằng tiền sử bệnh lý và đặc điểm giải phẫu của tử tù, trong đó có tình trạng tăng tiểu cầu gây đông máu và các tĩnh mạch nhỏ, khiến người này có nguy cơ phải chịu đau đớn và tổn thương không cần thiết trong quá trình tiêm thuốc tử hình.

Ngày 6/10, các luật sư cho biết hai cánh tay của Pike đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình, hơn 1/3 số vụ thi hành án trên toàn nước Mỹ trong năm 2022 đã xảy ra sự cố hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng.

Đối với hình thức tiêm thuốc tử hình, những sự cố như vậy thường xảy ra do khó tiếp cận tĩnh mạch, dù nguyên nhân cụ thể khác nhau tùy từng trường hợp.

Trong các trường hợp được trung tâm này ghi nhận, tất cả các vụ thi hành án bất thành đều xảy ra trước khi thuốc gây tử vong có thể được đưa vào cơ thể tù nhân.

Vụ tiêm thuốc tử hình bất thành gần đây nhất được trung tâm ghi nhận xảy ra hồi đầu năm nay, cũng tại Tennessee. Vụ thi hành án đối với Tony Carruthers (người bị kết án bắt cóc và sát hại 3 người vào năm 1994) đã được hoãn vào tháng 5 sau khi nhân viên không tìm thấy tĩnh mạch để tiêm thuốc. Thống đốc bang cho Carruthers được hoãn thi hành án thêm một năm.