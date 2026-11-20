Theo bản tin cảnh báo phát ngày 20/11/2026, Điện Biên và Lai Châu là hai địa phương được xác định có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Đây là những loại hình thiên tai tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân, nhất là tại các khu vực ven suối, địa hình dốc và những nơi có nguy cơ sạt trượt.

Các lực lượng dọn dẹp đất đá, cây đổ trên tuyến đường bị sạt lở tại xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên.

Đáng lưu ý, lũ quét và sạt lở đất thường xảy ra nhanh, khó dự báo chính xác về thời điểm và phạm vi ảnh hưởng. Vì vậy, việc cập nhật thường xuyên các bản tin khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, hạn chế thiệt hại.

Trước nguy cơ trên, người dân tại Điện Biên cần nâng cao cảnh giác, hạn chế đi lại qua suối, ngầm tràn, khu vực có dòng chảy mạnh hoặc sườn dốc khi có mưa.

Những hộ sinh sống tại khu vực có nguy cơ cần chủ động phương án bảo vệ người và tài sản, sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Chính quyền cơ sở cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin cảnh báo đến người dân và triển khai các phương án ứng phó phù hợp, không để bị động khi xảy ra tình huống thiên tai.