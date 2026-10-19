Điện Biên chủ động hội nhập, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư

Sáng 19/10, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam), tỉnh Luông Pha Băng (Lào) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại hội nghị

Chuyển lợi thế vùng biên thành cơ hội phát triển

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, Điện Biên có vị trí đặc biệt khi là tỉnh duy nhất của Việt Nam chung đường biên giới với cả Lào và Trung Quốc. Cùng truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa và tài nguyên phong phú, đây là điều kiện để địa phương trở thành điểm kết nối giao thương, đầu tư giữa ba nước. Thông điệp “Liên kết địa phương - Kiến tạo thịnh vượng” tại hội nghị này thể hiện mong muốn mở rộng hợp tác thực chất, khai thác tiềm năng trên cơ sở bền vững, cùng có lợi.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng phát biểu khai mạc

Trong 9 tháng năm 2026, tăng trưởng kinh tế tỉnh Điện Biên đạt 9,81%. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 31 dự án với tổng vốn đăng ký trên 54.000 tỷ đồng, trong đó có những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài quy mô lớn. Những kết quả này tạo thêm nền tảng để tỉnh giới thiệu cơ hội và thu hút nhà đầu tư.

Điện Biên xác định các lĩnh vực trọng tâm cần tăng cường hợp tác. Trước hết là hạ tầng kết nối, logistics, thương mại biên giới và công nghiệp chế biến, từng bước hình thành chuỗi cung ứng giữa ba địa phương. Cùng với đó là nông nghiệp hàng hóa, chế biến sâu gắn với kinh tế xanh, ưu tiên công nghệ hiện đại, vùng nguyên liệu và sinh kế bền vững.

Trong du lịch, tỉnh mong muốn phát triển các sản phẩm lịch sử, văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng; liên kết với Luông Pha Băng, Vân Nam để kết nối di sản, cảnh quan và bản sắc. Những hướng hợp tác này được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, nơi thế mạnh của địa phương này bổ sung cho nhu cầu của địa phương khác.

Để thu hút nguồn lực, nhà đầu tư cần một chính quyền minh bạch, năng động, trách nhiệm và đồng hành. Điện Biên cam kết lấy sự hài lòng, thành công của doanh nghiệp làm một trong những thước đo hiệu quả điều hành; chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi theo pháp luật để dự án triển khai hiệu quả. Tỉnh tiếp tục cải cách hành chính, công khai thông tin quy hoạch, cải thiện môi trường kinh doanh và phối hợp cụ thể hóa nội dung hợp tác.

Kết nối thông suốt, đưa thỏa thuận thành dự án thiết thực

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, thước đo hợp tác phải gắn với đời sống, nông sản tiêu thụ thuận lợi, hàng hóa vận chuyển nhanh, chi phí giảm, doanh nghiệp mở rộng thị trường và người dân vùng biên có việc làm ổn định.

Các đại biểu dự Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam, Trung Quốc và Lào, ba địa phương cần cụ thể hóa định hướng hợp tác bằng dự án khả thi và lợi ích thiết thực. Thứ trưởng đề xuất ba trọng tâm, từ kết nối hạ tầng, sản xuất đến xây dựng hành trình du lịch chung. Cụ thể, rà soát điểm nghẽn giao thông, cửa khẩu, logistics; xác định nhiệm vụ ưu tiên, thẩm quyền xử lý và nội dung cần Trung ương hỗ trợ. Điện Biên và Luông Pha Băng cần thúc đẩy hoàn thiện điều kiện, thủ tục nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc – Na Son lên cửa khẩu quốc tế.

Trên tuyến Việt Nam – Trung Quốc, các bên cần phối hợp hoàn thiện hạ tầng, thủ tục để sớm đưa cặp cửa khẩu A Pa Chải – Long Phú vào hoạt động. Đồng thời, khai thác hiệu quả Cảng hàng không Điện Biên, tăng kết nối với các đầu mối khu vực, trong đó có đường sắt Lào – Trung Quốc.

Hạ tầng cần gắn với nguồn hàng, nhu cầu vận tải và khả năng khai thác. Kho bãi, kho lạnh, bảo quản nông sản cùng dịch vụ logistics phù hợp sẽ giúp giảm hao hụt, chi phí, nâng sức cạnh tranh. Trong sản xuất, gạo đặc sản, cà phê, mắc ca, dược liệu có thể là điểm khởi đầu cho hợp tác. Các bên cần kết nối vùng nguyên liệu, chế biến và phân phối; làm rõ tiêu chuẩn thị trường, bảo đảm nguồn cung, đầu ra. Công nghệ, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số phải phục vụ trực tiếp quá trình này. Tạo điều kiện để hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và người dân tham gia chuỗi giá trị. Với du lịch, ba địa phương cần lựa chọn tuyến phù hợp, phối hợp quảng bá, đào tạo nhân lực, nâng chất lượng dịch vụ; giải quyết cụ thể phương tiện, thủ tục, lưu trú và trải nghiệm của khách.

Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài kết nối đối tác, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc theo thẩm quyền.

Kết thúc chương trình, UBND tỉnh Điện Biên trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 20 nhà đầu tư, tổng vốn trên 7.500 tỷ đồng; trao biên bản ghi nhớ giữa tỉnh với sáu đối tác, tổng vốn dự kiến gần 12.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực hợp tác gồm hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, nghỉ dưỡng, năng lượng tái tạo, nhà ở xã hội và dịch vụ du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho các nhà đầu tư.

Đồng thời, chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Thanh An và Chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Thanh Yên 2 đã ký Biên bản ghi nhớ với 5 nhà đầu tư thứ cấp với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, cam kết sử dụng gần 2.000 lao động địa phương. Các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch cũng trao biên bản ghi nhớ kết nối nguồn khách, xây dựng tour, quảng bá và khảo sát điểm đến. Đây là cơ sở để tiếp tục cụ thể hóa hợp tác, gắn thu hút đầu tư với sản xuất, thị trường và sinh kế vùng biên.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế năm 2026 giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam), tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Luông Pha Băng (Lào) với chủ đề “Điện Biên - Cửa ngõ giao thương, hội tụ cơ hội đầu tư”, hướng tới khai thác lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy giao thương và thu hút nguồn lực phát triển.