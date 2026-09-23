Điện Biên chính thức đưa UAV vào vận chuyển hàng hóa, nông sản

Vietnam Post chính thức đưa UAV vào vận chuyển hàng hóa, nông sản tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Ảnh: VietnamPost

Điện Biên là tỉnh miền núi, dân cư phân tán, nhiều vùng sản xuất nằm trên đồi, dốc và gặp khó khăn trong kết nối đường bộ. Các sản phẩm như chè, cà phê, mắc ca có yêu cầu về thời gian thu gom, sơ chế, chế biến, đặt ra bài toán tổ chức logistics phù hợp với đặc thù địa hình.

Tại xã Mường Ảng, vấn đề này thể hiện rõ ở những vùng sản xuất cà phê, mắc ca trên đồi, có khu vực cách điểm tập kết, thu mua khoảng 4 - 5km. Đường vận chuyển nhỏ hẹp, quanh co, dốc và trơn trượt; khi thời tiết bất lợi, việc đưa nông sản từ vùng sản xuất xuống điểm tập kết càng gặp nhiều khó khăn, phát sinh thêm thời gian và công sức.

Với tải trọng khoảng 50kg/chuyến, UAV được sử dụng để hỗ trợ những chặng đường bộ khó tiếp cận. Ảnh: VietnamPost

Từ thực tế đó, Vietnam Post nghiên cứu đưa UAV trở thành một công đoạn trong chuỗi logistics. Quy trình bắt đầu từ khảo sát nhu cầu của người dân, xác định các điểm lập tuyến bay, sau đó vận chuyển nông sản từ điểm thu hoạch đến điểm tập kết bằng UAV. Từ đây, hàng hóa tiếp tục được trung chuyển bằng phương tiện mặt đất đến hợp tác xã, cơ sở thu mua hoặc chế biến theo nhu cầu.

Với tải trọng khoảng 50kg/chuyến, UAV được sử dụng để hỗ trợ những chặng đường bộ khó tiếp cận, thay vì thay thế toàn bộ phương thức vận chuyển hiện có. Qua đó, nông sản có thể được đưa ra khỏi vùng sản xuất nhanh hơn, giảm bớt một số khâu trung gian và tăng khả năng kết nối với các điểm thu mua, chế biến.

Cà phê được đóng gói, vận chuyển từ vườn xuống điểm tập kết, thu mua tại xã Mường Ảng. Ảnh: VietnamPost

Ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, công nghệ là một trong những động lực quan trọng để đổi mới hoạt động bưu chính, logistics. Vietnam Post chủ động nghiên cứu, thử nghiệm UAV nhằm đánh giá khả năng ứng dụng trong thực tiễn, đặc biệt tại những khu vực địa hình khó khăn, khoảng cách vận chuyển xa hoặc phương thức truyền thống còn hạn chế.

Theo ông Chu Quang Hào, việc tham gia phát triển kinh tế tầm thấp không chỉ đơn thuần là ứng dụng một phương tiện vận chuyển mới, mà còn hướng tới kết hợp mạng lưới vật lý hiện có với công nghệ để hình thành những phương thức logistics mới, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và địa phương.

Việc đưa UAV vào vận chuyển hàng hóa, nông sản tại xã Mường Ảng góp phần từng bước hình thành hệ sinh thái logistics tầm thấp đa lĩnh vực tại Điện Biên. Ảnh: VietnamPost

Không chỉ vận chuyển nông sản sau thu hoạch, UAV còn được nghiên cứu cho nhiều bài toán trong nông nghiệp như phun, rải thuốc và phân bón, hỗ trợ một số hoạt động sản xuất.

Từ kết quả triển khai tại Mường Ảng, Vietnam Post sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng mô hình tại một số địa phương khác, từng bước đưa phương thức vận chuyển bằng UAV vào kết nối các chặng trong mạng lưới logistics.

Doanh nghiệp cũng hướng tới phát triển các gói dịch vụ từ vận chuyển hàng hóa tại điểm thu hoạch đến kết nối với vận tải đường bộ, sơ chế, đóng gói, lưu kho, phân phối và chuyển phát. Đây được xem là hướng tiếp cận nhằm từng bước hình thành hệ sinh thái logistics tầm thấp đa lĩnh vực, phù hợp với điều kiện địa hình và nhu cầu thực tế.