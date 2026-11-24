Chính sách chi trả DVMTR trong nhiều năm qua là nguồn lực quan trọng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm chi trả đúng đối tượng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị chủ động rà soát diện tích rừng đủ điều kiện giao khoán bảo vệ; đồng thời cập nhật danh sách chủ rừng, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thanh toán tiền DVMTR theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và quyền lợi cho các chủ rừng.

Cộng đồng bản Đoàn Kết, xã Sín Thầu cùng lực lượng chức năng kiểm tra diện tích rừng được giao khoán bảo vệ.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tiếp tục đẩy mạnh hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng, giảm khâu trung gian, góp phần tạo thuận lợi nhất cho người dân trong tiếp nhận tiền DVMTR. Nhờ tích cực ứng dụng công nghệ trong quản lý thông tin chủ rừng, diện tích được chi trả và quá trình thanh toán góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm minh bạch nguồn kinh phí.

Chi trả kịp thời, đúng quy định tiền DVMTR đã góp phần nâng cao trách nhiệm của chủ rừng, khuyến khích người dân chủ động tham gia bảo vệ tài nguyên rừng, đồng thời tạo nguồn thu gắn với giữ rừng, thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững tại nhiều địa bàn dân cư trên địa bàn tỉnh Điện Biên.