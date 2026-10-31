Điện Biên: Cất bốc, quy tập thêm năm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên di chuyển hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính được cất bốc trong phần đất của gia đình ông Hà Văn Sơn ở tổ dân phố Hữu Nghị, phường Điện Biên Phủ. (Ảnh: LÊ LAN)

Cụ thể, trong số năm hài cốt chưa xác định danh tính được cất bốc, quy tập có một hài cốt liệt sĩ được cất bốc từ phần mộ trong diện tích đất của gia đình ông Hà Văn Sơn; bốn hài cốt được cất bốc từ bốn phần mộ tại Nghĩa trang nhân dân C1, thông tin về bốn phần mộ này do ông Đỗ Đức Tuyến ở Tổ 6 phố Hữu Nghị cung cấp.

Hài cốt liệt sĩ và di vật được cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên nâng niu cẩn trọng. (Ảnh: LÊ LAN)

Thông tin về thời gian phát hiện phần mộ được quy tập, cất bốc ngày 31/10, Thượng tá Lê Hào Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết: "Được sự hỗ trợ, ủng hộ của cán bộ, nhân dân tổ dân phố Hữu Nghị, trực tiếp là gia đình ông Hà Văn Sơn, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã cất bốc, quy tập một hài cốt liệt sĩ (chưa xác định danh tính) nằm trong phần đất của gia đình ông Hà Văn Sơn".

Với bốn hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính được cất bốc, quy tập tại bốn phần mộ ở Nghĩa trang nhân dân C1 là do ông Đỗ Đức Tuyến là người trực tiếp chôn cất, chăm lo cung cấp thông tin.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân tổ dân phố Hữu Nghị dâng hương viếng các liệt sĩ trước khi thực hiện cất bốc, quy tập. (Ảnh: LÊ LAN)

Trước đó, vào năm 2012 khi làm nhà ở số 132 tổ 15 phường Thanh Bình (cũ), gia đình ông Tuyến phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ, gồm có nhiều phần xương, vải dù, bật lửa; các phần xương nằm chụm thành 4 góc trong khu nhà.

Sau đó, ông Tuyến báo cáo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xin ý kiến nhưng đợi 3 tháng không có thông tin phản hồi nên ông Tuyến và người nhà đã tự mua đất ở Nghĩa trang nhân dân C1 rồi làm lễ chôn cất thành bốn phần mộ riêng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cất bốc hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính (thông tin mộ phần do ông Đỗ Đức Tuyến cung cấp). (Ảnh: LÊ LAN)

"Từ khi làm mộ các cụ đến nay thì tôi đã coi các cụ là người của gia đình. Mỗi năm, vào các ngày lễ, Tết hay Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, tôi đều dâng hương viếng các cụ", ông Đỗ Đức Tuyến cho biết thêm.

Được biết, ngoài việc chủ động cung cấp thông tin về các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính đang được nhân dân chăm lo hay các phần mộ liệt sĩ còn nằm ở các khu dân cư, trong những ngày qua, ông Phạm Đức Thành, Tổ trưởng Tổ dân phố Hữu Nghị còn chủ động kết nối các cá nhân, gia đình có thông tin về mộ phần liệt sĩ cung cấp, trao đổi để thông tin đến Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên.

Lực lượng chức năng cất bốc hài cốt liệt sĩ trong phần đất của gia đình ông Hà Văn Sơn tại tổ dân phố Hữu Nghị. (Ảnh: LÊ LAN)

Ông Phạm Đức Thành cho biết, nhóm thông tin Chiến dịch 500 ngày đêm của phố Hữu Nghị có hơn chục thành viên; mọi người đều rất tích cực kết nối các nhân chứng biết, chứng kiến thông tin về mộ phần liệt sĩ để cung cấp cho Ban Chỉ đạo Chiến dịch.

Ông Phạm Đức Thành chia sẻ: "Nhân dân rất mong muốn được góp sức cùng Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên tìm kiếm, cất bốc được hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính còn nằm lại chiến trường. Chúng tôi mong rằng, các Anh hùng liệt sĩ sẽ được trở về với quê hương, đồng đội từ Chiến dịch 500 ngày đêm đã và đang được triển khai".

Các chiến sĩ cẩn trọng di chuyển từng hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

Như vậy, tính riêng trong 3 ngày (29-31/10), Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc thêm được 15 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính. Thông tin về các hài cốt, phần mộ liệt sĩ đều do nhân dân trên địa bàn cung cấp.