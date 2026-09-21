Điện Biên cất bốc, quy tập thêm một phần mộ liệt sĩ tại phường Điện Biên Phủ

10 hài cốt liệt sĩ được Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên cất bốc trong ngày 21/9 được quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. (Ảnh: LÊ LAN)

Thông tin về việc cất bốc, khai quật phần mộ liệt sĩ vào chiều 21/9, Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cho biết: Tiếp nhận thông tin từ gia đình bà Trần Thị Ánh, ở tổ 19 Him Lam, phường Điện Biên Phủ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã thực hiện thu thập, xác minh, đối chiếu thông tin đa chiều làm căn cứ để tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quá trình thực hiện cất bốc, khai quật phần mộ trong khu đất của gia đình bà Ánh có sự chứng kiến của gia đình, đại diện nhân dân và chính quyền địa phương.

Hài cốt liệt sĩ được cất bốc để đưa về nhà quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. (Ảnh: LÊ LAN)

Đại diện nhân dân tổ dân phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ và lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên thống nhất nội dung trước khi tiến hành cất bốc mộ liệt sĩ trong phần đất của một hộ dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Kết quả, lực lượng cất bốc của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã thu được mẫu đủ điều kiện giám định ADN. Bên cạnh hài cốt, lực lượng chức năng còn thu được di vật là túi đựng súng ngắn và ba mảnh vải bộ đội.

Cán bộ chiến sĩ và nhân dân khu phố Him Lam đưa hài cốt liệt sĩ về nhà quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. (Ảnh: LÊ LAN)

Đông đảo nhân dân trong khu phố 19 Him Lam đến dâng hương viếng hương hồn liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

Như vậy, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, trong ngày 21/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã hoàn thành cất bốc 10 phần mộ liệt sĩ đều trên địa bàn phường Điện Biên Phủ. Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ đã được đưa về nhà quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.