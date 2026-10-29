Điện Biên cất bốc, quy tập thêm 9 hài cốt liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên thực hiện nghi thức rước hài cốt liệt sĩ từ điểm cất bốc về quàn tại nhà quàn Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. (Ảnh: LÊ LAN)

Trước đó, tiếp nhận thông tin về các phần mộ liệt sĩ trên địa bàn xã Thanh Nưa và phường Điện Biên Phủ, thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã phối hợp chính quyền xã thu thập thông tin, xác minh đánh giá thông tin; đồng thời tổ chức lấy ý kiến nhân dân và nhân chứng làm rõ thời gian phát hiện hài cốt liệt sĩ và các thông tin liên quan.

Thành viên Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên thực hiện cất bốc, quy tập 8 hài cốt liệt sĩ trong phần đất của gia đình ông Nguyễn Duy Thảnh. (Ảnh: LÊ LAN)

Căn cứ nguồn tin và đối chiếu thông tin khảo sát, trong ngày 29/10 thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên thực hiện cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tổ dân phố Hữu Nghị (phường Điện Biên Phủ) và thôn Hưng Thịnh (xã Thanh Nưa) với tổng số 9 phần mộ liệt sĩ.

Được biết, người cung cấp thông tin về 9 phần mộ là ông Nguyễn Duy Thảnh (hiện ở Hà Nội) và vợ chồng bà Trần Thị Kim Liên, Phan Văn Hà (ở tổ dân phố Hữu Nghị, phường Điện Biên Phủ).

Hài cốt liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cất bốc, quy tập tại xã nghĩa trang nhân dân Thanh Luông, xã Thanh Nưa. (Ảnh: LÊ LAN)

Thông tin từ ông Nguyễn Duy Thảnh, cho biết: Trước đây, vào khoảng năm 2006 khi gia đình đào móng làm nhà tại số nhà 48, tổ 4, phường Thanh Trường (cũ), đã phát hiện 8 hài cốt với nhiều phần xương, vải dù, lọ penicillin, dép nhựa, dây thắt lưng.

Sau đó, gia đình ông Thảnh đã chôn cất 8 hài cốt thành 8 phần mộ riêng ngay trong khu vườn của gia đình. Từ đó, việc chăm sóc, hương khói 8 phần mộ được ông Thảnh và người nhà thực hiện suốt mấy chục năm cho đến khi chuyển về Hà Nội sinh sống thì ông Thảnh vẫn dặn lại người ở nhờ "phải chăm sóc, hương khói các cụ chu đáo"...!

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên di chuyển linh cữu hài cốt liệt sĩ từ nghĩa trang nhân dân Thanh Luông, xã Thanh Nưa. (Ảnh: LÊ LAN)

Gia đình bà Trần Thị Kim Liên, Phan Văn Hà, cho biết: Năm 2006 khi đào đất trong vườn làm bể biogas đã phát hiện một phần mộ có nhiều xương, vài dù, lọ penicillin. Sau đó, ông Hà bà Liên đã cất bốc phần hài cốt cho vào tiểu rồi làm mộ riêng của liệt sĩ trong khu nghĩa trang nhân dân.

"Suốt 20 năm qua, gia đình tôi luôn coi liệt sĩ là người của gia đình; mọi thành viên trong gia đình tôi đều dành tâm chăm sóc, hương khói phần mộ liệt sĩ" - ông Phan Văn Hà cho biết thêm.

Các hài cốt sau khi được cất bốc đều được thực hiện theo quy trình số hóa cẩn thận. (Ảnh: LÊ LAN)

Cẩn thận di chuyển linh cữu hài cốt liệt sĩ... (Ảnh: LÊ LAN)

Chiều 29/10, trước sự chứng kiến của nhân dân phố Hữu Nghị, nhân dân xã Thanh Nưa, thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên cùng gia đình bà Liên, ông Hà đã thực hiện cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Cán bộ, nhân dân xã Thanh Nưa đón "liệt sĩ trở về". (Ảnh: LÊ LAN)