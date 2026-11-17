Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân xã Sam Mứn cẩn trọng đưa hài cốt liệt sĩ vừa được cất bốc về nhà quàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung tá Đặng Xuân Hòa, Phó Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin do người dân trên địa bàn cung cấp về một phần mộ có một tấm bia có hình ngôi sao 5 cánh được sơn màu đỏ tại nghĩa trang nhân dân xã Sam Mứn, thì Đội khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng chính quyền xã Sam Mứn đã điều tra, xác minh; đồng thời đối chiếu dữ liệu lịch sử về các trận chiến trên địa bàn để củng cố thông tin.

Ông Đoàn Xuân Thảo (trú tại thôn 7, xã Sam Mứn), người cung cấp thông tin phần mộ liệt sĩ cho biết, năm 1973 khi gia đình tôi làm mộ cho bố tôi tại khu đất nghĩa trang nhân dân bây giờ thì phát hiện một ngôi mộ có tấm bia bằng xi-măng, trên bia có một ngôi sao 5 cánh sơn màu đỏ; xung quanh ngôi mộ này là khoảng đất trống, mãi về sau nhân dân mới chôn cất thêm, hình thành nghĩa trang nhân dân.

Lãnh đạo xã Sam Mứn cùng lực lượng cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ thành kính di chuyển. (Ảnh: LÊ LAN)

Sau khi gia đình ông Thảo phát hiện ra phần mộ thì mới nghe thêm nhân dân địa phương kể về các đợt máy bay Mỹ ném bom trên địa bàn.

Ông Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sam Mứn cho biết, đối chiếu thông tin ông Thảo cung cấp với nhân chứng là những người cao tuổi ở địa phương, xã ghi nhận thêm thông tin về việc khoảng từ năm 1967-1969 trên địa bàn khu vực xã Sam Mứn đặc biệt là tuyến Quốc lộ 279 (đoạn Sam Mứn-Cửa khẩu quốc tế Tây Trang) thường xuyên bị máy bay Mỹ ném bom. Dọc tuyến đường thời điểm ấy có nhiều công nhân giao thông, bộ đội trực tuyến, sửa đường. Nhân dân cũng nói, có nhiều người đã hy sinh, trong đó có người được gia đình đón về nhưng cũng có người nằm lại được đồng đội chôn cất tạm ven đường.

Học sinh, nhân dân xã Sam Mứn thành kính dâng hương tiễn liệt sĩ về với đồng đội. (Ảnh: LÊ LAN)

"Sau này, do thay đổi địa hình, khu vực có ngôi mộ có ngôi sao 5 cánh màu đỏ được nhân dân chọn làm nghĩa trang nhân dân. Hằng năm vào ngày 27/7, nhân dân trong xã vẫn đến dâng hương, viếng người dưới mộ", ông Lê Ngọc Hoàn cho biết thêm.

Có sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền, nhân dân xã Sam Mứn, trong ngày 17/11, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã thực hiện cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hiện tại, hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân xã Sam Mứn tiễn liệt sĩ thêm một đoạn đường để về với đồng đội. (LÊ LAN)