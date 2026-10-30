Điện Biên cất bốc, quy tập một hài cốt liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và cán bộ, nhân dân xã Thanh Nưa, nhân dân tổ dân phố Hữu Nghị (phường Điện Biên Phủ) di chuyển linh cữu hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

Thượng tá Lê Đình Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết: Thông tin về mộ phần liệt sĩ do gia đình bà Tào Thị Ngà (tổ dân phố Hữu Nghị, phường Điện Biên Phủ) cung cấp; thông tin mộ liệt sĩ cũng được cán bộ, nhân dân tổ dân phố Hữu Nghị và nhân dân xã Thanh Nưa xác nhận, làm chứng.

Thông tin về mộ phần liệt sĩ được bà Tào Thị Ngà, cho biết: Năm 2012 khi gia đình bà Ngà đào đất làm nhà tại tổ 4 phường Thanh Trường cũ đã phát hiện hài cốt liệt sĩ, gồm: Xương sọ, xương ống chân, vải dù bộ đội, dây dù. Sau khi báo cáo tổ dân phố, chính quyền địa phương và được sự hỗ trợ của nhân dân trong khu phố, bà Ngà đã làm lễ chôn cất hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang nhân dân xã Thanh Luông (cũ). Đến năm 2021 khi giải tỏa nghĩa trang để thực hiện dự án mở rộng sân bay Điện Biên Phủ bà Ngà lại làm thủ tục di chuyển, xây mộ liệt sĩ tại nghĩa trang C1, xã Thanh Nưa.

Hài cốt các liệt sĩ vừa được Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên thực hiện cất bốc, quy tập hiện được quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. (Ảnh: LÊ LAN)

Khi có thông tin về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ, chính quyền địa phương đã chủ động cung cấp thông tin đến bộ phận tiếp nhận; bà Tào Thị Ngà cũng chủ động phối hợp, hỗ trợ lực lượng xác minh, đối chiếu, kiểm chứng thông tin đúng quy định.

"Hôm nay, chứng kiến các anh bộ đội, cán bộ, nhân dân xã Thanh Nưa thực hiện cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ thì tôi mới thực sự an lòng; cảm ơn Chiến dịch, cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền và các ban, ngành tỉnh Điện Biên đã thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, giúp đưa các liệt sĩ về sum họp với gia đình, đồng đội", bà Tào Thị Ngà xúc động.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên thực hiện nghi lễ rước hài cốt liệt sĩ từ điểm cất bốc về Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. (Ảnh: LÊ LAN)

Trước đó, ngày 29/10, tại tổ dân phố Hữu Nghị và Nghĩa trang nhân dân Thanh Luông, thành viên Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên đã thực hiện cất bốc, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ từ 9 mộ phần do nhân dân phát hiện, chăm sóc.

Việc triển khai tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm hiện đang được tỉnh Điện Biên tập trung thực hiện, được nhân dân các dân tộc ủng hộ, tích cực hỗ trợ, cung cấp thông tin.

Mỗi quy trình trong khâu cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ đều được lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên thực hiện cẩn trọng, chính xác. (Ảnh: LÊ LAN)

Cán bộ, nhân dân Điện Biên chung lòng đón hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)