Điện Biên cất bốc, quy tập hai phần mộ liệt sĩ tại xã biên giới Thanh Nưa

Từ thông tin do nhân dân cung cấp và căn cứ xác minh, thu thập, đối chiếu dữ liệu thông tin với chính quyền địa phương, sáng 12/11, Ban chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm) tỉnh Điện Biên tiến hành cất bốc, quy tập hai phần mộ liệt sĩ tại thôn Hưng Thịnh, xã biên giới Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Hai hài cốt liệt sĩ vừa được thành viên Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên cất bốc từ khu vườn của người dân ở thôn Hưng Thịnh, xã Thanh Nưa. (Ảnh: LÊ LAN)

Hai phần mộ liệt sĩ được cất bốc từ khu vườn trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (cư trú tại thôn Hưng Thịnh). Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết: "Bố mẹ tôi chuyển từ quê hương Thái Bình (cũ) lên sinh sống tại khu đất này từ năm 1978. Thời gian đầu mới về ở, gia đình thấy có hai ụ đất hình chữ nhật nhô cao hơn hẳn dải đất xung quanh cho nên gia đình cũng không xâm phạm đến".

Thượng tá Lê Hào Quang trực tiếp chỉ đạo, giám sát toàn bộ quá trình khai quật, cất bốc hai phần mộ liệt sĩ trong khu vườn của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Hưng Thịnh. (Ảnh: LÊ LAN)

Tới năm 2012 có một bác bộ đội từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tìm đến nhà (bác là bố anh Giang trước làm Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Điện Biên). Bác bộ đội nói rằng, tại khu vực này, bác đã tự tay chôn cất đồng đội ở hai ngôi mộ gần nhau, sau đó vì chiến tranh ác liệt nên bác đi theo đơn vị tiếp tục chiến đấu.

"Từ ngày nhận thông tin của bác bộ đội, gia đình tôi đã xây xung quanh hai phần mộ và từ đó gia đình hai phần mộ các cụ như người thân của gia đình", ông Sơn cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Sơn, người đã xây cất, chăm lo hai phần mộ trong vườn của gia đình kể từ khi có thông tin về hai phần mộ. (Ảnh: LÊ LAN)

Là người sinh sống gần gia đình ông Sơn, từng tham gia nhiều vị trí công tác tại thôn, xã, cựu chiến binh Hà Văn Việt (78 tuổi) là người biết rõ thông tin về hai phần mộ trong vườn nhà ông Sơn và biết rõ thời gian gia đình ông Sơn xây cất, chăm lo hai phần mộ, do vậy khi có thông tin Chiến dịch 500 ngày đêm thì ông Hà Văn Việt đã liên lạc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.

Cựu chiến binh Hà Văn Việt (thứ ba từ phải sang) chỉ điểm có phần mộ liệt sĩ trong khu vườn của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn ở thôn Hưng Thịnh. (Ảnh: LÊ LAN)

Cựu chiến binh Hà Văn Việt xúc động cho biết: "Từ khi biết thông tin về hai phần mộ bộ đội và biết thông tin về người đồng đội đã tự tay chôn cất hai liệt sĩ ở vườn nhà anh Sơn, tôi luôn canh cánh suy nghĩ về việc cung cấp thông tin đến chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để quy tập, đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ với đồng đội.

Khoảng 2 năm trước, chính tôi đã báo tin hai phần mộ về xã Thanh Luông nhưng thời điểm đó không có điều kiện thực hiện nên xã chỉ tiếp nhận thông tin và ghi lưu chép. Vừa qua, khi biết tin Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì tôi đã cung cấp thông tin về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và đề nghị 'các anh thực hiện cất bốc, quy tập hai cụ càng sớm càng tốt. Mong hai cụ được quây quần với đồng đội'".

Có sự hỗ trợ, chủ động cung cấp thông tin nhiệt tình từ người cựu chiến binh cao tuổi Hà Văn Việt, cán bộ, chiến sĩ Đội khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã khẩn trương khảo sát, xác minh làm rõ thông tin.

Lực lượng cất bốc cẩn thận thu nhặt từng mẫu vật của liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

"Cảm ơn bác Việt, gia đình anh Sơn đã hỗ trợ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi để anh em được thực hiện cất bốc, quy tập đưa các liệt sĩ về sum họp với đồng đội", Thượng tá Lê Hào Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết.

Thông tin thêm về việc tiếp nhận thông tin của nhân dân cung cấp về các mộ phần, Thượng tá Lê Hào Quang, cho biết: Từ khi thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận hàng nghìn tin báo. Qua xác minh, đối chiếu dữ liệu từ quân khu, nhân chứng và dữ từ chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ phận thường trực kết luận có 38 phiếu thông tin có cơ sở dữ liệu trùng khớp.

Trung tá Đào Xuân Trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cẩn thận đặt hài cốt hai liệt sĩ vừa được cất bốc trên bàn dâng hương. (Ảnh: LÊ LAN)

Căn cứ nội dung thông tin 38 phiếu, đến nay lực lượng đã cất bốc quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ. Với việc có thêm hai hài cốt liệt sĩ được cất bốc tại thôn Hưng Thịnh trong ngày 12/11 đã nâng số hài cốt liệt sĩ được cất bốc, quy tập trên địa bàn lên 29.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cùng đại diện xã Thanh Nưa, nhân dân thôn Hưng Thịnh dâng hương tại hai phần mộ trước khi thực hiện cất bốc. (Ảnh: LÊ LAN)

"Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên rất mong muốn được nhận thêm thông tin từ nhân dân, nhân chứng về các mộ phần liệt sĩ còn nằm rải rác trên chiến trường, mong rằng các liệt sĩ sớm được đoàn tụ với gia đình, đồng đội", Thượng tá Lê Hào Quang nhấn mạnh.