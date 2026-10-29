Điện Biên cất bốc, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ

Sau khi tiếp nhận thông tin về các phần mộ trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, Ban chỉ đạo tỉnh Điện Biên tiến hành đánh giá, xác minh thông tin và có đủ căn cứ để tổ chức cất bốc, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ.

Sáng 29-10, lực lượng chức năng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập 8 hài cốt trong khu vườn nhà ông Nguyễn Duy Thảnh tại tổ dân phố Hữu Nghị, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Lực lượng chức năng khai quật mộ tại vườn nhà ông Nguyễn Duy Thảnh.

Chiều cùng ngày, Ban chỉ đạo tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng chức năng và gia đình bà Trần Thị Kim Liên, ông Phan Văn Hà (trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên) tổ chức cất bốc, quy tập 1 hài cốt trong khu đất của gia đình.

Trong số 9 hài cốt quy tập, có 1 hài cốt lấy được mẫu để giám định ADN.

Quá trình cất bốc, quy tập hài cốt được tổ chức trang nghiêm, khoa học, đúng trình tự, thủ tục; chấp hành nghiêm các quy định về công tác tìm kiếm, quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang bị. Hiện, cả 9 hài cốt đều được đưa về nhà quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Lực lượng chức năng lấy mẫu hài cốt để giám định ADN.

Trước đó, theo thông tin từ ông Nguyễn Duy Thảnh (hiện trú tại Hà Nội) cho biết, vào năm 2006, trong quá trình đào móng xây nhà tại tổ dân phố Hữu Nghị, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (trước đây là tổ 4, phường Thanh Trường, tỉnh Điện Biên), gia đình phát hiện 8 hài cốt, cùng với vải dù, lọ penicillin, dép nhựa, dây thắt lưng. Sau đó gia đình chôn cất ngay tại khu vườn và luôn chăm sóc, hương khói. Khi chuyển về Hà Nội sinh sống, ông Nguyễn Duy Thảnh dặn người thân phải tiếp tục chăm sóc, hương khói các phần mộ cho đến bây giờ.

Lực lượng chức năng di chuyển hài cốt liệt sĩ về nhà quàn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.