Điện Biên cất bốc, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên di chuyển hài cốt các liệt sĩ được cất bốc từ Nghĩa trang nhân dân Him Lam, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Trực tiếp chỉ đạo cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết: Từ thông tin do nhân dân trên địa bàn cung cấp về 9 phần mộ liệt sĩ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã phân công thành viên cùng đại diện chính quyền phường Điện Biên Phủ, phố Độc Lập và phố Him Lam thực hiện xác minh, đối chiếu thông tin người.

Từ thông tin thu thập đa chiều và đối chiếu các quy định kiểm chứng nguồn tin, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên đã có đủ căn cứ, cơ sở thực tiễn, nhân chứng để tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân phường Điện Biên Phủ dâng hương viếng các liệt sĩ trước khi thực hiện cất bốc, quy tập. (Ảnh: LÊ LAN)

Trong sáng nay, đội tìm kiếm, cất bốc, quy tập thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cùng đại diện các sở, ngành đã tiến hành cất bốc, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ từ Nghĩa trang nhân dân Him Lam. Cùng với cất bốc, quy tập, lực lượng đã tiến hành lấy mẫu (với các mẫu đủ điều kiện) để gửi giám định ADN.

Trước đó, tiếp nhận thông tin về Chiến dịch 500 ngày đêm với nhiệm vụ đẩy mạnh tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập, ông Hoàng Thanh Hưng (ở phố Độc Lập, phường Điện Biên Phủ) đã chủ động cung cấp thông tin về 9 phần mộ bộ đội được chôn cất tại Nghĩa trang nhân dân Him Lam từ quãng năm 2012.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cẩn trọng tìm kiếm mẫu trong từng phần mộ liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

Ông Hoàng Thanh Hưng, cho biết: Vào năm 2012 khi đi đào móng nhà thuê cho một gia đình ở chân đồi Him Lam thì nhóm thợ xây phát hiện có 9 hài cốt nằm rải rác trong khu đất đào móng. Trong số 9 hài cốt có 1 cốt ghi thông tin một liệt sĩ và quê quán ở Quảng Xương, Thanh Hóa; cùng với hài cốt còn có các mảnh vải bộ đội, các mảnh giấy có chữ nhưng cũ nát...

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên thực hiện cất bốc các hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: LÊ LAN)

Sau khi phát hiện hài cốt thì chủ nhà và ông Hoàng Thanh Hưng đã đưa các hài cốt về chôn cất tại Nghĩa trang nhân dân Him Lam (ông Hoàng Thanh Hưng là người trực tiếp chôn cất 9 phần mộ với 9 hài cốt và một số di vật).

Kể từ đó, vào các dịp tết, Thanh Minh thì ông Hoàng Thanh Hưng và nhân dân quanh khu vực vẫn đến thắp hương, phát dọn cây cỏ quanh các phần mộ 9 liệt sĩ.

Các công đoạn số hóa, ghi mẫu các hài cốt được thực hiện cẩn thận. (Ảnh: LÊ LAN)

Gửi lời cảm ơn ông Hoàng Thanh Hưng và một số nhân dân đã chăm sóc, thông tin về 9 phần mộ liệt sĩ, Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cũng mong muốn được nhận thêm thông tin về phần mộ các liệt sĩ để Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm cất bốc, đưa các anh về nơi an nghỉ khang trang cùng đồng đội; để Chiến dịch tri ân trên địa bàn tỉnh Điện Biên được trọn nghĩa báo đáp các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do cho đất nước, dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên dâng hương trên từng phần mộ liệt sĩ trước khi thực hiện cất bốc. (Ảnh: LÊ LAN)