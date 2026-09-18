Theo Quyết định mới ban hành của UBND tỉnh Điện Biên, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thành Minh là đơn vị được cấp phép và có trách nhiệm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực lòng suối Nậm Húa, thuộc địa bàn bản Nôm và bản Chăn, xã Búng Lao.

Tổng trữ lượng khoáng sản tính tiền cấp quyền khai thác tại mỏ này đạt hơn 26.400m³. Trong đó, cơ cấu tài nguyên bao gồm 1.417m³ cát vàng, 11.509m³ cát đen và 13.474m³ cuội, sỏi.

Để quản lý và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, UBND tỉnh Điện Biên quy định cụ thể giá tính tiền cấp quyền đối với từng loại khoáng sản. Cụ thể, giá áp dụng cho cát vàng là 358.360 đồng/m³, cát đen là 203.360 đồng/m³ và cuội, sỏi là 210.800 đồng/m³. Với tỷ lệ thu được xác định ở mức 30,25%, tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 1,72 tỷ đồng.

Điện Biên cấp quyền khai thác mỏ cát, sỏi hơn 26.000m³

Khoản nghĩa vụ tài chính này sẽ được phân kỳ nộp trong vòng 10 năm (từ năm 2026 đến năm 2035), bình quân mỗi năm doanh nghiệp thực hiện nộp 172,08 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 28/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã ký ban hành Giấy phép khai thác khoáng sản số 1941/GP-UBND cho Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thành Minh tại điểm mỏ này.

Việc địa phương chủ động cấp phép và đưa các mỏ vật liệu vào khai thác diễn ra trong bối cảnh Điện Biên đang bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị đầu tư chuỗi hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Số liệu rà soát từ Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên cho thấy, trong giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh có gần 60 dự án quy mô lớn phát sinh nhu cầu rất lớn về đá xây dựng, cát và đất đắp san lấp.

Trọng tâm nhu cầu vật liệu tập trung ở hai dự án hạ tầng giao thông huyết mạch gồm: Tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) và dự án nâng cấp Quốc lộ 12 đoạn đi Cửa khẩu A Pa Chải. Ước tính riêng hai siêu dự án này đã đòi hỏi tới 3,2 triệu m³ đá xây dựng, gần 600.000m³ cát và khoảng 8,6 triệu m³ đất đắp.