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Điện Biên: Cảnh bình minh tuyệt đẹp trên biển mây Tằng Quái

Trong khoảnh khắc bình minh ở đỉnh đèo Tằng Quái, những tia nắng đầu ngày xuyên qua tầng mây, nhuộm vàng núi rừng, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa huyền ảo trên cung đường vùng cao.

Báo VietnamPlus
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Từ trên cao, biển mây như phủ kín không gian, bao quanh những dãy núi trùng điệp của Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Từ trên cao, biển mây như phủ kín không gian, bao quanh những dãy núi trùng điệp của Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Các dãy núi ẩn hiện qua từng tầng mây trên cung đường đèo Tằng Quái. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN) ​

Các dãy núi ẩn hiện qua từng tầng mây trên cung đường đèo Tằng Quái. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN) ​

Biển mây ôm trọn đỉnh núi, làm nổi bật vẻ hùng vĩ của địa hình vùng cao Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Biển mây ôm trọn đỉnh núi, làm nổi bật vẻ hùng vĩ của địa hình vùng cao Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Biển mây phủ kín các thung lũng, chỉ để lộ những dãy núi cao trên cung đường Tằng Quái. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Biển mây phủ kín các thung lũng, chỉ để lộ những dãy núi cao trên cung đường Tằng Quái. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ánh bình minh phủ sắc vàng lên những đỉnh núi nhô cao giữa biển mây Tằng Quái. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ánh bình minh phủ sắc vàng lên những đỉnh núi nhô cao giữa biển mây Tằng Quái. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Mặt trời dần nhô lên sau dãy núi, những tia nắng đầu ngày chiếu xuống biển mây trên đỉnh đèo Tằng Quái. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Mặt trời dần nhô lên sau dãy núi, những tia nắng đầu ngày chiếu xuống biển mây trên đỉnh đèo Tằng Quái. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Biển mây Tằng Quái bừng sáng khi mặt trời lên, tạo nên khung cảnh ấn tượng giữa núi rừng Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Biển mây Tằng Quái bừng sáng khi mặt trời lên, tạo nên khung cảnh ấn tượng giữa núi rừng Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Bình minh phủ ánh vàng lên biển mây rộng lớn nhìn từ đỉnh đèo Tằng Quái. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Bình minh phủ ánh vàng lên biển mây rộng lớn nhìn từ đỉnh đèo Tằng Quái. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Giữa biển mây trắng, những đỉnh núi Tằng Quái hiện lên sừng sững trong ánh nắng đầu ngày. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Giữa biển mây trắng, những đỉnh núi Tằng Quái hiện lên sừng sững trong ánh nắng đầu ngày. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ánh nắng bình minh nhuộm vàng những đỉnh núi và biển mây trên đèo Tằng Quái. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ánh nắng bình minh nhuộm vàng những đỉnh núi và biển mây trên đèo Tằng Quái. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Núi rừng Điện Biên hiện lên với nhiều lớp không gian giữa biển mây trong ánh sáng dịu của buổi sớm. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Núi rừng Điện Biên hiện lên với nhiều lớp không gian giữa biển mây trong ánh sáng dịu của buổi sớm. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/dien-bien-canh-binh-minh-tuyet-dep-tren-bien-may-tang-quai-post1140677.vnp