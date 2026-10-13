Điện Biên cam kết đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 2026.

Hội nghị nhằm ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 tại Hội nghị, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, GRDP của Điện Biên ước tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước, vượt 0,12 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố. Riêng quý III, tốc độ tăng trưởng ước đạt 11,67%.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,87%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 21,84%. Du lịch đón 1,272 triệu lượt khách. Những kết quả này có sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã và các nhà đầu tư.

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã trao đổi, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Các ý kiến tập trung vào tăng cường kết nối, đồng hành giữa các tổ chức hội với doanh nghiệp; phát triển năng lượng tái tạo gắn với tăng trưởng xanh, bền vững; thúc đẩy công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của Điện Biên. Đồng chí nhấn mạnh, với một tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn, sự đồng hành của doanh nghiệp, doanh nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ông Trần Tiến Dũng mong muốn các doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tích cực tham gia các dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó có dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu quốc tế Tây Trang giai đoạn 1 và nâng cấp Cửa khẩu quốc tế A Pa Chải - Long Phú.

Tặng hoa, Bằng khen chúc mừng các tập thể.

Đồng thời, ông Trần Tiến Dũng đề nghị doanh nghiệp đổi mới phương thức quản trị, đầu tư công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tăng cường liên kết với người dân, hợp tác xã để hình thành chuỗi giá trị các sản phẩm cà phê, mắc ca, chăn nuôi và du lịch.

Đối với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, ông Trần Tiến Dũng yêu cầu thực chất hóa việc đồng hành với doanh nghiệp bằng những hành động, cam kết cụ thể; kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết công việc, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh.

19 tập thể có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 19 tập thể có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Hội nghị thể hiện quyết tâm của tỉnh Điện Biên trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân và xây dựng chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030.