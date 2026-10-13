Điện Biên cam kết đồng hành thực chất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen, chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân. (Ảnh: LÊ LAN)

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự, chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất các doanh nghiệp, doanh nhân, đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cũng gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư đã đồng hành, có nhiều đóng góp trong xây dựng, phát triển tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên gửi lời cảm ơn các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư đã đồng hành cùng Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết: 9 tháng qua, dù có nhiều biến động thị trường, giá nguyên vật liệu liên tục tăng... song có sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng ước tăng 9,81% so với cùng kỳ năm 2025; riêng quý III tăng 11,67%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 15.520,82 tỷ đồng (tăng 27,41%), trong đó khu vực ngoài nhà nước chiếm 61,86%.

Đại biểu dự gặp mặt, biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Kinh tế khu vực doanh nghiệp có nhiều chuyển biến về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; thu hút đầu tư trên địa bàn đạt khá và khá toàn diện các lĩnh vực (năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông-lâm sản, du lịch, thương mại-dịch vụ, phát triển đô thị, giáo dục-đào tạo.

Với các nhiệm vụ phía trước, nhất là mục tiêu tăng trưởng cả năm 11,02% (riêng quý IV phải đạt tăng trưởng 13,97%) trong khi thời gian không còn nhiều, đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên mong tiếp tục nhận được sự chung sức, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; tiếp tục đẩy mạnh và lan tỏa cơ chế "luồng xanh" ở tất cả các cấp, các ngành và rất mong các doanh nghiệp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, mở rộng sản xuất, kinh doanh, cùng tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Bằng khen, chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân. (Ảnh: LÊ LAN)

Ghi nhận đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân đã đồng hành với sự phát triển của Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen cho 19 tập thể là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đại diện doanh nghiệp, doanh nhân Điện Biên phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, gửi lời cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của tỉnh Điện Biên đã dành cho doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: LÊ LAN)

Từ thực tiễn điều hành hoạt động của doanh nghiệp và các thông tin tiếp nhận từ doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, ông Nguyễn Chí Ba đánh giá: Môi trường đầu tư, kinh doanh của Điện Biên ngày càng minh bạch, ổn định; sự đồng hành giữa chính quyền, nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ, thực chất.

Với thực tế là phần lớn doanh nghiệp Điện Biên hiện có quy mô nhỏ, khó bố trí bộ phận chuyên trách nghiên cứu, cập nhật chính sách và pháp luật thường xuyên, do vậy lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên mong muốn khi Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành triển khai chính sách mới thì cần cụ thể hóa thành quy trình rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện; có sự hướng dẫn thống nhất, phối hợp thông suốt giữa các cơ quan để doanh nghiệp biết phải làm gì, liên hệ ở đâu và thực hiện như thế nào.

"Điều doanh nghiệp mong muốn là kiến nghị được tiếp nhận, được phản hồi rõ ràng và được theo dõi đến khi có kết quả xử lý. Khi đối thoại gắn với hướng dẫn và xử lý cụ thể thì sự đồng hành sẽ trở thành động lực thiết thực cho doanh nghiệp", ông Nguyễn Chí Ba nhấn mạnh.

Chung đề xuất với ông Nguyễn Chí Ba, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Điện Biên ông Nguyễn Quốc Ngũ bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp và hỗ trợ của các sở, ngành địa phương trong tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm phát triển lâu dài.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư, đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cảm ơn và ghi nhận các đóng góp, đồng hành của doanh nghiệp, doanh nhân với Điện Biên trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Tiến Dũng cho rằng, với Điện Biên - tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn thì sự đồng hành, đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân càng đặc biệt ý nghĩa, quan trọng.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và đồng chí Lê Văn Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư. (Ảnh: LÊ LAN)

"Điện Biên không thể phát triển nếu không có cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân lớn mạnh. Tôi mong muốn mỗi doanh nghiệp, doanh nhân chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư mới, chuyển hóa vốn hiệu quả, góp sức cùng địa phương trong thực hiện mục tiêu xây dựng Điện Biên phát triển", đồng chí Trần Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đề cập các dự án lớn tỉnh đang nỗ lực triển khai, gồm: Cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu quốc tế Tây Trang giai đoạn 1; nâng cấp cửa khẩu quốc tế A Pa Chải-Long Phú, cửa khẩu quốc tế Tây Trang... đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân cùng đồng hành; chủ động đề xuất dự án, tiểu dự án phù hợp góp phần hoàn thành dự án trong thời gian nhanh nhất, từ đó tạo động lực mạnh mẽ cho Điện Biên.

Với mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng đề nghị các doanh nhân mạnh dạn thay đổi phương thức quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị, dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới. Với các cơ quan, chính quyền địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phải đồng hành thực chất, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động bằng việc làm, cam kết cụ thể; trường hợp nào cố tình gây khó khăn cho doanh nghiệp hoặc trì hoãn thực hiện nhiệm vụ gây khó cho nhà đầu tư thì tỉnh kiên quyết xử lý.