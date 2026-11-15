Điện Biên cắm 32 biển cảnh báo khu vực cấm, hạn chế bay

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) cắm biển cảnh báo khu vực cấm bay tại xã Thanh Nưa.

Đến nay, đơn vị đã lắp đặt 32 biển cảnh báo, gồm 31 biển tại khu vực cấm bay và 1 biển tại khu vực hạn chế bay. Các biển báo được bố trí tại những vị trí phù hợp trên địa bàn các xã, phường lân cận và giáp ranh cảng hàng không. Trong đó, phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh mỗi địa bàn 2 điểm; xã Thanh Yên 2 điểm; Thanh An 7 điểm và Thanh Nưa 19 điểm.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) cắm biển cảnh báo khu vực hạn chế bay tại phường Điện Biên Phủ.

Các biển cảnh báo được thiết kế trực quan, giúp người dân dễ dàng nhận biết phạm vi khu vực cấm bay, hạn chế bay; đồng thời tích hợp mã QR để thuận tiện tra cứu thông tin. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục khảo sát, lắp đặt thêm 21 biển cảnh báo khu vực cấm bay, hạn chế bay tại các địa bàn liên quan, nâng tổng số lên 53 biển.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định về quản lý, sử dụng UAV, flycam và phương tiện bay siêu nhẹ.

Cùng với lắp đặt biển báo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và công an các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định về quản lý, sử dụng UAV, flycam và phương tiện bay siêu nhẹ. Trong đó, nhấn mạnh việc không tự ý tổ chức hoạt động bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trường hợp được cấp phép phải tuân thủ đúng thời gian, địa điểm, phạm vi và điều kiện bay đã được phê duyệt; tuyệt đối không sử dụng các phương tiện bay xâm nhập trái phép khu vực cấm bay, hạn chế bay hoặc gây cản trở hoạt động hàng không dân dụng.

Các biển cảnh báo được thiết kế trực quan, giúp người dân dễ dàng nhận biết phạm vi khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Việc lắp đặt biển cảnh báo khu vực cấm bay, hạn chế bay gắn với tuyên truyền, kiểm tra thực tế góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, chủ động phòng ngừa và phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa, bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động tại Cảng Hàng không Điện Biên.