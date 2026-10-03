Điện Biên bứt tốc quý III tạo đà tăng trưởng quý IV

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng cùng lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn FPT thực hiện nghi thức khởi công Tổ hợp Giáo dục FPT tại Điện Biên.

Nhìn lại những tháng đầu năm, bước tăng tốc ấy càng rõ. GRDP 6 tháng đầu năm được công bố ước tăng 8,67%; riêng quý III ước tăng 11,67%, cao hơn 3 điểm phần trăm. So với mức tăng 8,2% của quý II, nhịp tăng cũng nhanh hơn. Kết quả ấy góp phần đưa tăng trưởng lũy kế 9 tháng lên 9,81%, vượt kịch bản 0,12 điểm phần trăm. Đáng chú ý, các điểm sáng xuất hiện ở cả lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và một số ngành dịch vụ, góp phần củng cố đà tăng trưởng chung.

Sản xuất khởi sắc

Nông, lâm nghiệp và thủy sản góp thêm một điểm sáng với mức tăng 8,06%, vượt kịch bản 3,86 điểm phần trăm. Với nhiều hộ dân gắn sinh kế với sản xuất nông nghiệp, sự khởi sắc của ngành mở thêm cơ hội nâng hiệu quả làm ăn. Cơ hội ấy sẽ rõ hơn khi sản phẩm có đầu ra thuận lợi, để người làm nông nghiệp có thêm điều kiện đầu tư cho vụ tiếp theo.

Lãnh đạo xã Mường Mùn hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc cà phê sau trồng mới.

Sự khởi sắc của nông nghiệp càng có ý nghĩa khi được nối với chế biến. Quý III, công nghiệp và xây dựng tăng 14,96%; riêng chế biến, chế tạo tăng 22,40%, tính chung 9 tháng tăng 17,96%. Nhịp tăng khá ở cả hai kỳ cho thấy lĩnh vực này đang có đà phát triển đáng chú ý. Với Điện Biên, chế biến là hướng cần được chú trọng bởi khả năng nâng giá trị sản phẩm tại chỗ. Để sản phẩm đến được thị trường, sự hỗ trợ của dịch vụ rất cần thiết.

Lưu trú và ăn uống tăng 15,34%, vận tải và kho bãi tăng 14,91%, đều vượt kịch bản quý III. Đà tăng này đáng ghi nhận bởi các dịch vụ vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, tiêu dùng, vừa hỗ trợ vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa. Kết nối tốt hơn những hoạt động ấy sẽ tạo thêm thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, góp phần củng cố đà tăng trưởng chung.

Dư địa từ dịch vụ

Từ những ngành tăng khá, nhìn rộng ra khu vực dịch vụ sẽ thấy rõ hơn phần việc còn lại. Giá trị tăng thêm của dịch vụ trong quý III đạt 5.343,33 tỷ đồng, lớn nhất trong ba khu vực kinh tế. Mức tăng 11,54% vẫn thấp hơn kịch bản 1,50 điểm phần trăm. Với quy mô ấy, cải thiện kết quả của dịch vụ là một hướng cần được chú trọng để tiếp thêm đà cho kinh tế Điện Biên trong quý IV.

Chủ thể dịch vụ giới thiệu sản phẩm đặc sản địa phương trên không gian mạng.

Khoảng cách với kịch bản cũng cần được nhìn sát ở từng ngành. Bán buôn, bán lẻ và sửa chữa xe tăng 14,23%, chỉ thấp hơn mục tiêu 0,08 điểm phần trăm. Với một ngành tăng khá và đã ở sát mục tiêu, điều cần làm là giữ nhịp, tạo điều kiện để vượt lên.

Việc lựa chọn trọng tâm cho quý IV vì thế cần nhìn cả tốc độ lẫn quy mô. Chế biến, chế tạo tăng nhanh với giá trị tăng thêm quý III đạt 313,93 tỷ đồng; dịch vụ có quy mô lớn hơn nhiều và gắn với cả sản xuất, tiêu dùng. Cơ hội phát triển từ hai lĩnh vực ấy sẽ rộng hơn khi việc hỗ trợ doanh nghiệp gắn với nhu cầu sản xuất và thị trường.

Nối những điểm sáng

Nối nông nghiệp với chế biến cần bắt đầu từ nguồn nguyên liệu ổn định, tiêu chuẩn sản phẩm phù hợp và hợp đồng tiêu thụ rõ ràng. Khi người dân yên tâm về đầu ra, cơ sở chế biến chủ động được nguyên liệu, cơ hội phát triển sẽ rộng hơn cho cả hai. Liên kết tốt hơn cũng có thể tạo thêm việc làm và nâng giá trị sản phẩm tại địa phương.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tuần Giáo hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng cây cà phê.

Ở lĩnh vực xây dựng, nhịp tăng 14,80% của quý III có thêm điều kiện duy trì khi quý IV bước vào mùa khô. Để tận dụng khoảng thời gian thuận lợi, tiến độ từng công trình cần được theo sát, những khâu còn vướng cần được xử lý kịp thời. Với doanh nghiệp, một hồ sơ được giải quyết đúng hạn có thể giúp công trình triển khai thuận lợi hơn. Hiệu quả điều hành cần được thể hiện bằng những chuyển động cụ thể.

Với dịch vụ, giữ đà tăng cần đi cùng nâng chất lượng phục vụ và kết nối thị trường. Lưu trú, ăn uống và vận chuyển phối hợp thuận tiện giúp đáp ứng tốt nhu cầu của khách. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần được hỗ trợ từ những vướng mắc cụ thể trong hoạt động hằng ngày. Sức mua có thêm điều kiện được củng cố khi các khoản chi thường xuyên được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ.

Xã Mường Ảng thí điểm dùng UAV chăm sóc vườn cây cà phê.

Những giải pháp trên cần được nhìn từ lợi ích của người dân. Việc làm ổn định, thu nhập tốt hơn, dịch vụ thiết yếu thuận tiện hơn là những điều người dân mong đợi từ tăng trưởng. Bởi vậy, cùng với tăng trưởng GRDP, cần quan tâm những chuyển biến về sinh kế và khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội. Đó là cách để thấy rõ hơn sự phát triển đã đem lại cơ hội gì cho mỗi gia đình.

Sức bật tăng trưởng quý III tạo động lực để Điện Biên bứt tốc đạt mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm. Tiếp nối đà tăng trưởng trong quý IV bằng hiệu quả từng phần việc. Sản xuất gắn tốt hơn với thị trường, dịch vụ theo kịp nhu cầu, các vướng mắc được tháo gỡ kịp thời sẽ giúp tỉnh có thêm nền tảng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026.