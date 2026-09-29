Điện Biên: Bộ đội Biên phòng trả lại của rơi

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 28-9, trong lúc làm nhiệm vụ trên địa bàn, Thiếu tá QNCN Nông Văn Thiết, nhân viên phòng, chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đã nhặt được một cọc tiền.

Bàn giao tài sản cho người đánh rơi.

Ngay sau đó, Thiếu tá QNCN Nông Văn Thiết đã báo cáo chỉ huy đơn vị và tổ chức kiểm đếm có 85 triệu đồng tiền mặt, đồng thời thông báo rộng rãi trên các trang, nhóm mạng xã hội ở địa phương để tìm người đánh rơi.

Ngay sau đó, anh Trần Công Trí (sinh năm 1979, trú tại thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên) liên hệ thông báo là người đã đánh rơi số tiền trên.

Sau khi xác minh làm rõ thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang và Thiếu tá QNCN Nông Văn Thiết đã trao trả số tiền trên cho anh Trần Công Trí.