Điện Biên biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác nữ công

Đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh, hiện nay, toàn tỉnh có 3.700 nữ CNVCLĐ trong tổng số 7.426 đoàn viên công đoàn, chiếm 49,8%. Trong 15 năm qua, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, chính sách đối với lao động nữ, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình.

Toàn tỉnh đã tổ chức 8.592 cuộc tuyên truyền thu hút gần 240.000 lượt nữ CNVCLĐ tham gia. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ được quan tâm. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đạt 46%; tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đạt 75%; cán bộ chủ chốt công đoàn là nữ chiếm 32,4%.

Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được duy trì. LĐLĐ tỉnh đã xét duyệt cho 42 hộ gia đình nữ CNVCLĐ vay vốn với tổng số tiền 480 triệu đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 52 lao động. Các cấp công đoàn cũng tổ chức trao 635 suất quà, trị giá 882 triệu đồng, hỗ trợ nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua yêu nước. Hằng năm, trên 95% nữ CNVCLĐ đăng ký tham gia; trên 90% đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Qua 15 năm, Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 195 tập thể và 495 lượt cá nhân có thành tích trong phong trào.

Tại hội nghị các đại biểu thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; vai trò của Ban Nữ công trong việc hỗ trợ nữ đoàn viên công đoàn xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trong nữ cán bộ, viên chức, người lao động.

Đồng chí Tẩn Minh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; nâng cao chất lượng hoạt động nữ công; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo môi trường để nữ CNVCLĐ phát huy năng lực, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác nữ công giai đoạn 2010 - 2025.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh khen thưởng 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 6B/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), giai đoạn 2010 - 2025.