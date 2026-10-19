Điện Biên bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Ngày 19/10, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 2 phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Lãnh đạo Quân khu 2 tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2026.

Kết quả diễn tập là cơ sở để tỉnh Điện Biên tiếp tục hoàn thiện phương án tác chiến, tăng cường tiềm lực quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 2 đánh giá các lực lượng tham gia có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điểm mới trong diễn tập năm nay là lần đầu tiên Điện Biên sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Tại trận địa bắn đạn thật ở bản Chiềng Đông, xã Thanh Yên, UAV được đưa vào phối hợp cùng các loại hỏa lực.

Hình ảnh lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Điện Biên kết thúc thành công lễ diễn tập KVPT.

Việc lần đầu đưa thiết bị bay không người lái (UAV) vào diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Điện Biên là bước tiếp cận yêu cầu tác chiến hiện đại. Qua thực hành phối hợp UAV với các loại hỏa lực, lực lượng tham gia có thêm điều kiện rèn luyện khả năng hiệp đồng, nâng cao năng lực tác chiến và chủ động xử trí các tình huống. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án phòng thủ phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong nội dung thực hành, UAV cảm tử tham gia tiêu diệt mục tiêu hỏa điểm của địch, chi viện cho bộ binh mở cửa. Các lực lượng đồng thời thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt phương tiện bay không người lái của địch.

Từ kết quả diễn tập, Trung tướng Trần Văn Bắc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 2, đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng khu vực phòng thủ phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Các đơn vị nắm chắc tình hình, chủ động xử lý hiệu quả vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các địa phương cần quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, củng cố công trình quân sự, quốc phòng, nhất là hệ thống trận địa phòng không; nâng cao khả năng huy động, động viên quốc phòng.

Trận địa bắn đạn thật tại bản Chiềng Đông, xã Thanh Yên, lần đầu tiên Điện Biên sử dụng UAV trong diễn tập KVPT tỉnh.

Cùng với đó là xây dựng thế trận lòng dân gắn với phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh. Các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung văn kiện tác chiến, phương án phòng thủ, kế hoạch chiến đấu “Vòm phòng không bền vững”; chủ động luyện tập, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, không để bị động, bất ngờ.

Diễu hành của lực lượng vũ trang tỉnh.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng khẳng định, tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Quân khu 2. Những nội dung này sẽ được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hành động, tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới.

Nhân dịp này, Chính ủy Quân khu 2 tặng bằng khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen cho 20 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập.