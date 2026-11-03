Điện Biên bắt giữ hai đối tượng, thu 7 bánh hồng phiến và 100 gram heroin

Cụ thể, hồi 11 giờ ngày 3-11, tại khu vực bản Huổi Dạo, xã Nà Bủng, Tổ công tác Đồn Biên phòng Nà Bủng phối hợp với lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Công an xã Nà Bủng bắt quả tang Hờ Thị Dủ (sinh năm 1978, trú tại bản Ngải Thầu, xã Nà Bủng) cất giấu khoảng 100 gram heroin và 800 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để sử dụng và chia nhỏ bán lẻ kiếm lời.

Đối tượng Hờ Thị Dủ cùng tang vật.

Trước đó, ngày 31-10, tại khu vực bản Noong É, xã Mường Nhà, tổ công tác Đồn Biên phòng Nà Bủng phối hợp cùng lực lượng của Bộ đội Biên phòng Điện Biên và Công an tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Hủ Vừ (sinh năm 2006, quốc tịch Lào) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 7 bánh hồng phiến (tương đương 42.000 viên ma túy tổng hợp).

Các vụ việc đang được lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.