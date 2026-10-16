Điện Biên: Bàn giao cá thể tê tê Java quý hiếm cho Vườn quốc gia Cúc Phương

Bàn giao cá thể tê tê Java cho Vườn quốc gia Cúc Phương để tiếp tục chăm sóc, cứu hộ theo quy định. Ảnh: Công an phường Mường Thanh

Ngày 16.10, UBND phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng kiểm lâm bàn giao cá thể tê tê Java cho đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận, chăm sóc và thực hiện các biện pháp cứu hộ theo quy định.

Trước đó, tối 13.10, sau khi nhận được thông tin người dân phát hiện một cá thể tê tê tại khu vực đồi giáp nhà ở thuộc tổ dân phố 2, UBND phường Mường Thanh đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Điện Biên Phủ và Công an phường tổ chức xác minh, tiếp nhận và chăm sóc cá thể động vật.

Qua xác định ban đầu, đây là cá thể tê tê Java (Manis javanica), thuộc Nhóm IB – nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm. Cá thể có trọng lượng khoảng 4kg, tình trạng sức khỏe bình thường tại thời điểm tiếp nhận.

Việc kịp thời tiếp nhận và bàn giao cá thể tê tê cho đơn vị chuyên môn góp phần bảo đảm công tác chăm sóc, cứu hộ động vật hoang dã được thực hiện đúng quy định, đồng thời thể hiện sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong bảo vệ các loài động vật quý hiếm.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, chủ động thông báo cho chính quyền hoặc lực lượng kiểm lâm khi phát hiện động vật quý hiếm để được hướng dẫn xử lý phù hợp.

Việc không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán trái phép các loài động vật hoang dã là yếu tố quan trọng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường sống tự nhiên.