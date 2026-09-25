Điện Biên: An táng 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Him Lam

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Trước đó, vào ngày 21/9, trên cơ sở thông tin do nhân dân cung cấp và kết quả xác minh, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức khai quật, quy tập 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Him Lam. Trong đó, 9 hài cốt được quy tập tại khu vực Nghĩa trang Nhân dân Him Lam và 1 hài cốt tại khu vực vườn nhà dân thuộc tổ dân phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ.

Đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Ảnh: Xuân Tư /TTXVN

Quá trình khai quật, cất bốc, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN được thực hiện cẩn trọng, đúng quy trình. Sau khi quy tập, các hài cốt được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao để tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh hơn 72 năm trước, ngày 13/3/1954, Quân đội nhân dân Việt Nam nổ súng tiến công cứ điểm Him Lam, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong trận đánh ác liệt này, quân ta đã tiêu diệt cứ điểm Him Lam, tạo thế và khí thế thuận lợi để tiếp tục tiến công, làm nên thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954.

Các cựu chiến binh viếng các liệt sĩ trước khi thực hiện nghi thức an táng. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Do điều kiện chiến tranh và thời gian, nhiều liệt sĩ hy sinh trên chiến trường đến nay vẫn chưa được tìm thấy, quy tập, xác định đầy đủ thông tin. Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Điện Biên đã huy động các lực lượng rà soát hồ sơ, thu thập thông tin từ nhân chứng, khảo sát, xác minh những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và đồng đội thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và thực hiện nghi thức an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.